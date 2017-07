Von Ralph Küppers

Vaihingen. Der TSV Kleinglattbach hat den Klassenerhalt in der Kreisliga A 3 geschafft und den Stadtpokal gewonnen. Doch in den Vorbereitungsspielen hatte die Elf von Trainer Klaus Arnold am Wochenende kein Glück. Beim SV Gebersheim verlor der TSV mit 0:5, beim