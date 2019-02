Zwei Jahre Durststrecke sind überwunden

Von Michael Nachreiner

Die Faustballer des TV Vaihingen haben gleich ihren ersten Matchball genutzt. Nachdem Kolja Meyer und Co. den TV Unterhaugstett am Samstag mit 5:1 (8:11, 11:2, 12:10, 11:9, 11:2 und 11:7) besiegt hatten, setzten sie sich am Sonntag auch beim TV Schweinfurt-Oberndorf mit 5:0 (11:5, 11:3, 11:4, 11:4 und 12:10) durch und lösten damit das Ticket zur DM-Endrunde in Mannheim.

Vaihingen. Etwas nüchtern haben die Faustballer des TV Vaihingen das Erreichen der DM-Endrunde in Mannheim nach zwei Jahren Abstinenz zur Kenntnis genommen, nachdem sie das Ticket durch den 5:0-Sieg beim TV Schweinfurt-Oberndorf gelöst hatten. Es war aber Freude im Stillen. „Natürlich ist die Freude groß“, erklärt TVV-Spielertrainer Kolja Meyer. „Aber bisher haben wir uns noch nicht allzu große Gedanken darüber gemacht.“ Darauf angestoßen wurde auch sofort – mit einem isotonischen Sportgetränk auf Basis von Gerste und Hopfen.

Es war allerdings auch frühzeitig für die Vaihinger absehbar, dass die Gastgeber den Enzstädtern gestern nicht gefährlich werden können. Allrounder Fabian Sagstetter fehlte mit einem eingegipsten rechten Unterarm. Der Mittespieler und Angreifer hatte sich bei einem Block gegen den TV Käfertal eine Absplitterung am Mondbein zugezogen. „Fabi fehlt nicht nur wegen seines Könnens. Er ist auch Dreh- und Angelpunkt im Mannschaftsgefüge. Ich stand bei Turnieren auch schon mit ihm zusammen in einer Mannschaft auf dem Feld. Es macht einfach Spaß mit ihm zu spielen“, zollt Meyer dem 28-Jährigen Respekt. Außerdem war Jaro Jungclaussen mit einer Patellasehnenreizung zum Zuschauen verurteilt. Und Oliver Bauer hatte die vergangenen drei Wochen praktisch nicht trainiert. Eine Schnittverletzung in der Hand hatte den Hauptangreifer des TVO gehandicapt. „Wir hatten schon nach dem Hinspiel intern diskutiert, ob wir die Saison nicht einfach abschreiben, weil wir immer wieder Verletzungsprobleme hatten“, berichtet der aus Aurich stammende Jaro Jungclaussen. „Doch dann haben die Vaihinger gegen Offenburg verloren. Das hat uns noch mal Motivation gegeben. Bis wir gegen Käfertal verloren haben.“

„Die Schweinfurter hätten aber auch super spielen müssen, hätten sie uns heute schlagen wollen“, ergänzt Meyer. Denn die Gäste hatten einen richtig guten Tag erwischt. Vor allem die Abwehr stand sattelfest. „Wir haben viele Bälle geholt, die wir eigentlich nicht haben müssen“, berichtet der TVV-Spielertrainer. Ein Sonderlob verdiente sich Mittespieler Marco Lochmahr. „Er hat phasenweise unmögliche Bälle nach vorne an die Leine gebracht“, lobt Meyer. „Aber auch Tobias Rommel hat heute wieder einmal eine annähernd fehlerfreie Leistung gebracht.“

In der Offensive war Michael Krauß eine Bank. Meyer: „Er hatte eine extrem hohe Punktequote aus der Angabe.“ Zugute kam 36-Jährigen auch, dass die Vaihinger pro Satz in der Regel jeweils nur zwischen drei und fünf Angaben schlagen mussten. Auch Meyer kam mit seinen Rückschlägen oftmals durch. „Anfangs habe ich mich noch etwas schwer getan. Der Ball springt in der Schweinfurter Halle nicht allzu hoch. Außerdem hatte ich etwas Respekt vor Oliver Bauer, weil er ein guter Blockspieler ist“, gibt sich der TVV-Übungsleiter selbstkritisch. „Doch Oli Bauer ist etwas zögerlich zum Block gegangen. Als ich das gemerkt habe und dann auch die Bälle weiter außen an die Linie gebracht habe, lief es besser.“

Rund 15 Stunden davor war Meyer noch nicht zufrieden. Zwar hatten die Vaihinger den TV Unterhaugstett mit 5:1 besiegt. „Ich denke aber, dass es nicht unser bestes Spiel war“, sagt der TVV-Spielertrainer. Vor allem der erste Satz – ein 8:11 aus Vaihinger Sicht – lag ihm schwer im Magen. „Wir haben ihn verloren, obwohl wir, soweit ich mich erinnere, keinen Angabenfehler und sieben eigene Angabenpunkte gemacht haben“, erklärt Meyer. „Aber einer von drei von uns gespielten Bällen war immer unsauber. Wenn die erste Abwehr da war, dann haben wir die Chancenverwertung nicht hinbekommen. Oft war aber auch die erste Abwehr nicht so gut, wie wir können.“

Doch dann kam den Vaihingern auch gegen Unterhaugstett zugute, dass die Gäste ohne Hauptangreifer Robin Gensheimer und Abwehrspieler Ingo Lochmahr fehlten. „Sie haben das eigentlich ganz gut kompensiert“, erklärt Meyer. „Aber Michael Ochner, der die Hauptlast in Angabe und Rückschlag beim TVU trug, hat nach dem ersten Satz nachgelassen.“

Und das war auch gut so. Denn so konnten die Vaihinger ein paar Körner sparen und mussten sich nicht komplett verausgaben. „Es war zumindest deshalb nicht so anstrengend, weil wir nicht so oft anlaufen mussten, bis uns ein Punkt gelang“, berichtet der TVV-Spielertrainer. Beim Stand von 5:3 für die Gastgeber im sechsten Satz ging bei dem Vaihinger Angreifer dennoch der Puls in die Höhe. Meyer: „Als die Unterhaugstetter Michi Ochner gegen Constantin Reutter auswechselten, ließ bei uns etwas die Spannung nach. Da wurde es zäh, und wir haben uns schwerer getan, als nötig.“

TV Vaihingen: Kolja Meyer, Michael Krauß, Marco Lochmahr, Daniel Wörsinger, Tobias Wörsinger, Jakob Kilpper.