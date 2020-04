World Games auf 2022 verschoben

Vaihingen (red). Die Deutsche Faustball-Liga (DFBL) hat es als „schon fast vorhersehbar“ bezeichnet, dass die World Games, die für den Sommer 2021 geplant waren, auf den Juli 2022 verschoben worden sind.

„Nachdem die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wegen des Coronavirus abgesagt und die Eröffnungsfeier auf den 23. Juli 2021 verschoben wurde, war klar, dass andere sportliche Großveranstaltungen dem Beispiel folgen würden – nicht nur wegen der anstehenden Terminkollisionen“, heißt es in der Mitteilung der DFBL. „Nun hat auch die International World Games Association reagiert und die für 2021 geplanten Spiele der nichtolympischen Sportarten in das Jahr 2022 verschoben.“

In der Vergangenheit waren auch Faustballer aus Vaihingen mit am Start, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei den World Games um Sieg und Ehre kämpfte. Bis zum neuen Termin vom 7. bis 17. Juli 2022 ist noch viel Zeit, den dann aktuellen Bundeskader zusammenzustellen.