„Wir waren fünf Einzelkämpferinnen“

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Zum zweiten Mal in Folge hat der TSV Dennach das Finale um den Weltpokal verloren. Sonja Pfrommer und Co. unterlagen im Endspiel des Worldtour-Finales unterm Kaltenstein Clube Duque de Caxias Curitiba mit 0:3 (7:11, 9:11 und 9:11). „Mit dem Verlieren habe ich keine Probleme“, sagt eine enttäuschte Dennacher Hauptangreiferin Sonja Pfrommer. „Aber wir standen im Finale nicht als Team auf dem Platz. Wir waren nur fünf Einzelkämpferinnen und haben praktisch zugeschaut, wie wir verlieren.“

Immer wieder hatten die Dennacherinnen Probleme mit den Angaben und Rückschlägen von Tatiane Schneider und Christiane Huaska. Der erste Ball wurde meist schlecht abgewehrt, wenn die beiden Angreiferinnen der Brasilianerinnen nicht schon die Lücke gefunden hatten. Dadurch kam das Zuspiel oft nicht sauber. Sonja Pfrommer rettete mit ihrer individuellen Klassen zwar noch den einen oder anderen Ball. Doch gegen den gut eingestellten und mit Herz kämpfenden Clube Duque de Caxias (Duques Trainer Diogo Comin: „Wir haben nur das gemacht, was wir trainiert haben.“) reichte das nicht. Und unter Druck unterliefen auf Sonja Pfrommer Fehler, weil sie mehr Risiko gehen musste. So schlug die Dennacher Hauptangreiferin beim Stand von 7:10 im ersten Satz eine Angabe weit ins Aus.

Auch im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Brasilianerinnen früh eine kleine Führung. Die Dennacherinnen blieben aber dran. Clube-Duque-Zuspielerin Angela Melo sorgte mit einem direkten Punkt aus einer spektakulären Rettung – sie erlief einen Stoppball von Sonja Pfrommer, der praktisch direkt an der Leine herunterfiel und brachte ihn auf die andere Seite – Satzbälle für die Brasilianerinnen. Wenig später beendete Hauptangreiferin Tatiane Schneider mit einem Ass auf die linke Diagonale den Durchgang mit 11:9.

Im dritten Abschnitt hatten die Dennacherinnen wieder mehr Probleme mit den Angaben und Rückschlägen der Brasilianerinnen. Das Zuspiel war meist weit weg von der Leine, so dass Sonja Prommer kaum Druck mit ihren Rückschlägen entwickelte. Diese Geschenke nutzten die Südamerikanerinnen, bauten sauber auf und stellten Tatiane Schneider den Ball direkt auf die Leine, die mit ihrer Schlagkraft und ihrer Übersicht kaum noch Probleme hatte, den Punkt zu machen. Dennoch blieben die Dennacherinnen an Clube Duque de Caxias dran, da Sonja Pfrommer mit ihren Angaben die Abwehr der Brasilianerinnen in der Regel ebenfalls vor Probleme stellte. Doch bei 9:10-Rückstand landete ein Zuspiel von Anna-Lisa Aldinger nicht einmal in dem Streifen zwischen Aufschlagslinie und Leine. Sonja Pfrommer blieb kaum etwas anderes übrig, als den Ball mehr oder weniger nur über die Leine zu spielen. Tatiane Schneider fand daraufhin die Lücke auf der rechten Diagonalen. Der Rest war Jubel pur auf Seiten der Südamerikanerinnen.

Die Bronzemedaille sicherte sich der TSV Calw durch ein 3:2 (9:11, 11:4, 12:14, 12:10 und 11:2) gegen Sogipa Porto Alegre. Die Calwerinnen hatten nachmittags im Halbfinale gegen den TSV Dennach mit 1:3 (7:11, 11:7, 8:11 und 3:11) und Porto Alegre gegen Curitiba mit 2:3 (11:8, 9:11, 13:11, 8:11 und 4:11) verloren.