„Wir sind schon froh, dass wir überhaupt dabei sind“

Von Michael Nachreiner

Biberach/Vaihingen. Wenn Lisa Knodel, Jan Staudenecker, Samuel Kynast, Tim und Daniel Bosch sowie Felix Stark am heutigen Samstag und morgigen Sonntag um den nationalen Titel der U-12-Faustballer bei der TG Biberach spielen, geht es für die Nachwuchssportler des TV Vaihingen vor allem um eins: Erfahrungen sammeln. „Wir fahren nicht mit allzu hohen Erwartungen nach Biberach“, sagt TVV-Trainer Nils Hantke. „Wir haben ein recht junges Team. Es ist kein Spieler mehr dabei, der auch im letzten Sommer bei der DM gespielt hat – außer Felix Stark. Deshalb sind wir schon froh, dass wir überhaupt dabei sind.“

Dennoch liebäugelt der Übungsleiter mit dem Erreichen der K.o.-Spiele am zweiten Turniertag. „Das wäre aber ein Bonus“, erklärt Hantke. „Naja, eigentlich ist es schon ein Bonus, dass wir überhaupt dabei sind.“ Ein Überraschung könnte aber vielleicht drin sein. „In der U 12 ist es unheimlich schwer, die Gegner einzuschätzen“, berichtet der TVV-Übungsleiter. „Auch in anderen Vereinen kommen immer wieder neue Spieler hinzu.“ Um am zweiten Tag noch beim Kampf um eine Medaille dabei zu sein, müssen die Vaihinger mindestens Dritter ihrer Gruppe werden.

Eine Mannschaft, auf die die Vaihinger bereits in der Vorrunde treffen, dürfte allerdings nicht zu schlagen sein: der Titelverteidiger VfK Berlin. Hantke: „Die Berliner waren im letzten Jahr das überragende Team bei der DM in Waibstadt. Und die meisten Spieler kenne ich noch. Da scheinen nur ein oder zwei Spieler rausgekommen zu sein.“ Bevor die Vaihinger allerdings auf den VfK treffen, haben sie es in ihrer Gruppe noch mit dem MTV Wangersen, dem TV Bretten und dem TV Herrnwahlthann zu tun. Zum Abschluss der Vorrunde stehen sie noch dem Langebrücker BSV gegenüber.

Ein Weiterkommen ist aber durchaus im Bereich des Machbaren. Denn in der Vorbereitung lag der Schwerpunkt bei den Vaihingern hauptsächlich auf den Grundlagen. „Wir haben geschaut, dass die Jungs und Mädels die Basics drauf haben – also hinter den Ball laufen, den Ball mit gestrecktem Arm sauber spielen und so weiter“, berichtet Hantke. Lediglich mit Jan Staudenecker und mit Lisa Knodel wurden Sonderschichten geschoben. „Bei Jan, unserem Angreifer, haben wir daran gearbeitet, dass er Druck hinter den Ball bekommt. In der Runde in Schwaben standen die Gegner oft weit vorne und hatten es dadurch einfacher, den Ball wieder aufzubauen“, erklärt der TVV-Trainer. Hilfe bekam Hantke vom ehemaligen Hauptangreifer der Bundesligamannschaft und U-18-Bundestrainer Kolja Meyer. „Er sieht schlagtechnisch noch mal mehr, was mir als Abwehrspieler durchgeht“, sagt Hantke. Während bei Jan Staudenecker die Technik im Vordergrund stand, arbeitete der Übungsleiter mit Lisa Knodel an ihrer Laufbereitschaft und Reaktionsschnelligkeit.