„Wir sind einer der Favoriten“

Von Michael Nachreiner

Faustball. Anna Winkler und die Faustballerinnen des TSV Calw haben in der verkürzten Feldrunde 2021 eine fast perfekte Saison in der 1. Bundesliga Süd gespielt. Acht Siege in ebenso vielen Spielen und ein Satzverhältnis von 24:1 standen am Ende zder