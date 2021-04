Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Ahlhorn. In zweieinhalb Wochen – so ist geplant gewesen – hätten die Bundesliga-Faustballer der erste Mal für die Feldsaison 2021 aufgeschlagen. Doch daraus wird nun nichts. Das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) hat den Spielbetrieb verlegt. In einem einstimmigen Beschluss