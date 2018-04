Wer eine Reise tut…

Wenn man für eine Reise ein kleines Budget hat, wird man in der Regel erfinderisch. So auch die Faustballer von der Sociedade Ginástica Novo Hamburgo aus Brasilien, die zurzeit anlässlich des Worldtour-Finales, der Vereinsweltmeisterschaft, unterm Kaltenstein logieren. Fehlt das Geld, um jeden Tag mehrmals Essen zu gehen, greift man auch mal selbst zu Topf und Kochlöffel. Am Mittwoch bekam Helmut Modenese, der Chef des lokalen Organisationskomitees, um die Mittagszeit einen Anruf. Mit hektischer Stimme schilderte Inge Siegert: „Die Brasilianer stürmen gerade meine Küche. Die wollen hier selbst kochen. Das geht so nicht!“ Die Inhaberin der Ratsstuben Vaihingen konnte aber schnell beruhigt werden. „Schicken Sie die Brasilianer auf 13.30 Uhr hoch zum Sportplatz am Alten Postweg und sagen Sie ihnen, sie können sich hier im Vereinsheim der Faustballer des TV Vaihingen am Herd austoben“, berichtet Modenese. Eine andere Art der Freundschaftshilfe hat der TV Ochsenbach gewährt. Unter anderem die Frauenmannschaft von Duque de Caxias aus Brasilien ist im Naturparkhotels & Landgasthofs Stromberg in Ochsenbach untergebracht. Damit der Aufwand nicht zu groß wird, immer nach Vaihingen zum Training zu kommen, überlässt der TVO den Brasilianerinnen den heimischen Faustballplatz für einige Einheiten und lud die Gäste gleich mal zu einem einfachen Mittagessen auf der Sportanlage ein. So lässt es sich reisen. (nac)