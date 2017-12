Weltpokal-Finale mit dem TVV in Vaihingen

Von Ralph Küppers

Die besten Vereinsmannschaften der Welt sind im nächsten Frühjahr zu Gast bei den Faustballern des TV Vaihingen. Ende April wird unterm Kaltenstein das Weltpokal-Finale ausgetragen. Mit dabei in diesem erlesenen Teilnehmerfeld ist auch Gastgeber Vaihingen – er hat sich bei den Männern den zweiten Startplatz für Deutschland gesichert.

Vaihingen. „Wir haben uns sportlich für den Wettbewerb qualifiziert“, unterstreicht Helmut Modenese. Das Finale des Weltpokals ist kein Turnier, bei dem der Gastgeber automatisch eine Startberechtigung hat. Vielmehr profitieren die Vaihinger davon, dass sie im vergangenen Jahr gute Turnierergebnisse erzielt haben. Modenese ist bei den TVV-Faustballer für die Bewirtschaftung zuständig und kümmert sich jetzt auch um das Weltpokal-Finale der International Fistball Association (IFA). „Die IFA ist auf uns zugekommen“, sagt er. „Sie ist Ausrichter, wir kümmern uns vor allem ums Catering. Bei vielen technischen und organisatorischen Sachen bekommen wir Unterstützung. Denn uns fehlen die Leute, um alle Wünsche zu erfüllen, die die IFA bei dieser Großveranstaltung hatte.“ So wird es zum Beispiel keine Zuschauertribüne geben, die mit viel Aufwand auf dem Sportgelände am Alten Postweg installiert werden müsste. „Die IFA wollte unbedingt, dass das Finale bei uns stattfindet“, sagt Modenese. „Es gibt nicht viele Vereine, die für eine so große Veranstaltung in Frage kommen. Wegen der Mannschaften aus Österreich und der Schweiz sollte es möglichst in Süddeutschland sein. Darum haben die Verantwortlichen uns einige Zugeständnisse gemacht.“

Jetzt ist der Weltpokal eine Bereicherung für das Frühlingsturnier des TVV, das in jedem Jahr unmittelbar vor Beginn der Feldsaison zahlreiche Vereine aus der 1. Faustball-Bundesliga und oft auch aus den Topligen von Schweiz und Österreich an die Enz lockt. „Mit den Vorrundenspielen des Weltpokals fangen wir schon freitags an“, berichtet Modenese. „Wer dann in den Vorrundenspielen ausscheidet, kann am Samstag bei unserem Turnier weiterspielen.“ Und wer die Endspiele am Samstag erreicht, wird am Sonntag ins Frühlingsturnier integriert.

Jeweils acht Mannschaften bei den Männern und den Frauen gehen an den Start. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA und Brasilien. Bei den deutschen Frauen sind es Europapokalsieger TSV Dennach sowie der TSV Calw und der VfL Kellinghusen, die sich über die IFA World Tour qualifiziert haben. Bei den Männern vertreten Europapokalsieger TSV Pfungstadt und der TV Vaihingen die Nation der Gastgeber. „Dass wir uns über die World Tour qualifiziert haben, war Glück“, erinnert sich Modenese. „Der TV Vaihingen hat das größte Faustballturnier gewonnen. Der Wettbewerb in Widnau ist mit 1000 Punkten dotiert.“ Warum die Vaihinger in der Schweiz als Turniersieger vom Platz gingen, wissen sie selbst nicht so genau – am entscheidenden Tag muss alles gepasst haben. „Die ganze Woche lang hatten wir Mitspieler aus anderne Vereinen in der Mannschaft, nur beim Turnier in Widnau war es eine reine Vaihinger Mannschaft“, berichtet Modenese. „Einer von den Organisatoren hat unsere Spieler fast schon damit genervt, dass sie den Anmeldezettel für die World Tour ausfüllen sollen.“ Dann haben sie sich drängen lassen, das Turnier gewonnen und sich damit für das Finale qualifiziert, das sie selbst am 28. und 29. April 2018 mitveranstalten.