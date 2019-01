TVV verspielt Vorteil gegenüber Oberndorf

Von Michael Nachreiner

„Das wird etwas dauern, bis wir diese Niederlage verdaut haben.“ Spielertrainer Kolja Meyer war nach das 4:5 (11:4, 9:11, 8:11, 11:6, 11:8, 11:6, 8:11, 8:11 und 5:11) der Faustballer des TV Vaihingen gegen den FBC Offenburg sichtlich geknickt. Durch die Niederlage verspielte der TVV seine gute Ausgangslage in der 1. Bundesliga Süd.

Vaihingen. Bis Samstagnachmittag war die Welt der Faustballer des TV Vaihingen in der 1. Bundesliga Süd rosarot. Durch den hartumkämpften 5:4-Sieg gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf im letzten Spiel vor der Weihnachtspause hatten Spielertrainer Kolja Meyer und Co. zwei Partien Vorsprung auf die Oberndorfer. Der Weg zum DM-Ticket schien frei zu sein. Die Vaihinger hätten sich sogar eine deutliche Niederlage in Oberndorf leisten können – wenn sie sich ansonsten keinen weiteren Aussetzer geleistet hätten, hätten sie sich immer noch klar für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft in Mannheim qualiziert.

Diesen Vorteil haben sich die Vaihinger nach der 4:5-Niederlage gegen den FBC Offenburg verspielt. Nun kommt es auf das Rückspiel in Franken oder auf das Satzverhältnis an, wer sich neben dem TSV Pfungstadt, der noch keine Partie verloren hat und die Südstaffel souverän anführt, sowie dem DM-Ausrichter TV Käfertal das dritte Ticket für die DM-Endrunde sichert.

Dabei hatten die Vaihinger die Partie gegen Offenburg eigentlich fast schon im Sack. Nach einem furiosen Beginn und einem Durchhänger in den Sätzen zwei und drei gewannen die Gastgeber nach der ersten Pause drei Durchgänge in Folge und erarbeiteten sich so eine 4:2-Führung. „Im ersten Abschnitt haben wir wahnsinnig Druck aufgebaut. Wir haben die Angaben der Offenburger aber auch alle gehabt und sauber aufgebaut“, erklärt TVV-Spielertrainer Meyer. „Danach haben wir wohl ein bisschen den Blick auf die Realität verloren. Aufgrund der Tabellensituation – die Offenburger stehen deutlich hinter uns – und den deutlich gewonnenen ersten Satz haben wir die Gäste wohl etwas unterschätzt. Dabei sind sie mit uns auf Augenhöhe.“

Vor allem TVV-Zweitangreifer Michael Krauß hatte jegliche Konstanz in seinem Spiel verloren. Zwar schlug er auch immer mal wieder ein Ass oder traf mit einem Rückschlag genau die Lücke. Doch er leistete sich auch Fehler, die man so bei ihm noch nie gesehen hat. Negativer Höhepunkt war eine Angabe, die im dritten Durchgang zum Zwischenstand von 8:3 für die Offenburger rund einen halben Meter unter der Leine durchging. Spielertrainer Meyer reagierte und brachte für den restlichen Satz Youngster Jakob Mahn. Das zeigte zunächst auch Wirkung. Die Offenburger schienen irritiert, so dass die Vaihinger auf 8:10 herankamen. Den Durchgang ließen sich die Gäste aber nicht mehr nehmen. „Offenburgs Angreifer Sven Muckle hat in den Sätzen, die wir verloren haben, aber auch überragend gespielt. Er hat in diesen Durchgängen praktisch keine Fehler gemacht. Das war fast perfekt“, zollt Meyer dem FBC-Angreifer Respekt.

Auch die Schusspreller von Muckle bekamen die Gastgeber überhaupt nicht in den Griff. „Der wird oft von weit hinten extrem hoch an die Leine gestellt. Ihn so überhaupt zu treffen ist Extraklasse“, ist Meyer beeindruckt und ergänzt: „Bin ich zum Block an die Leine gegangen, sind die Bälle anderthalb Meter links und rechts an mir vorbeigeflogen. Wenn ich zurückgelaufen bin, haben wir sie aber auch immer kassiert.“

Die erste Pause tat den Vaihingern aber gut. Sie taten sie zwar in jedem Satz zu Beginn schwer und lagen mit 2:4 oder 2:5 zurück. Doch sie drehten jeweils noch die Durchgänge, auch weil Muckle wieder mehr Fehler pro Satz unterliefen und Krauß seine Schwächephase überwunden hatte. Wichtigste Maßnahme der Vaihinger war aber, dass bei 6:5-Führung im vierten Durchgang Daniel Wörsinger und Tobias Rommel die Seiten in der Abwehr wechselten. „,Wörsy‘ hat gleich einen Halblangen rausgeholt. Sven Muckle hat allerdings danach auch die Seiten gewechselt und eher auf die rechte Diagonale geschlagen. Tobias hatte seine Angaben und Rückschläge auf dieser Seite deutlich besser im Griff“, erklärt Meyer.

Die 4:2-Satz-Führung zur zweiten Pause wiegte die Vaihinger aber wohl wieder in Sicherheit. „Eigentlich muss man da aus der Kabine kommen und sich richtig einspielen und noch einmal Vollgas geben. Doch das haben wir nicht gemacht. Wir waren wohl davon überzeugt, dass es einfacher geht“, ärgert sich der TVV-Spielertrainer. In jedem Satz nach der Pause lagen die Vaihinger schnell mit 0:3 und dann 2:5, 2:4 und 1:5 zurück. „Das ging auch immer ratzfatz. Irgendwann lässt man dann auch den Kopf hängen“, berichtet Meyer. Während in den drei Durchgängen davor die Vaihinger noch jeweils eine Reaktion zeigten, gelang dies in den Abschnitten sieben, acht und neun nicht mehr. Und nach rund 140 Minuten nutzte Muckle den zweiten von sechs Matchbällen zum 5:4-Sieg. Der Rest war Jubel pur bei den Offenburgern, die den Erfolg fast wie einen DM-Sieg feierten.

TV Vaihingen: Kolja Meyer, Michael Krauß, Marco Lochmahr, Daniel Wörsinger, Tobias Rommel, Jakob Mahn.