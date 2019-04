TVV hat wieder eine Nationalspielerin

Von Michael Nachreiner

Stammheim/Vaihingen. Silke Eber hat eine hohe Meinung von Merle Bremer. „Sie hat einen extrem ruhigen Arm. Wenn sie an den Ball kommt, ist er superschön vorne im Bereich der Leine“, erklärt die Bundestrainerin, die für die A- und die U-21-Nationalmannschaften zuständig ist, über die Allrounderin des TV Vaihingen. „Außerdem hat sie schon viel Körperspannung. Das ist im Jugendbereich normalerweise noch nicht so notwendig.“ Deshalb war es fast selbstverständlich, dass Eber die 19-Jährige, die seit einem Jahr beim TV Vaihingen nur in der Schwaben- und Landesliga spielt, zur einzigen Maßnahme der U-21-Nationalmannschaft in diesem Jahr eingeladen hat, der Teilnahme an den Pfister Stuttgart Open in Stammheim.

Dabei profitiert Bremer noch davon, dass sie im Jugendbereich beim TV Jahn Schneverdingen ausgebildet worden war, bevor sie vor der vergangenen Feldsaison in den Süden gezogen ist, weil sie ein Lehramtsstudium in Chemie und Wirtschaft an der Universität Stuttgart begonnen hat. „Wir haben Merle schon länger auf dem Schirm. Sie war ein wichtiger Bestandteil der U-18-Nationalmannschaft. Wenn man dort eine trafebde Rolle innehat, ist der logische Schritt, dass man auch eine Kandidatin für die U 21 ist“, berichtet Bundestrainerin Eber. „Darüber haben wir sie noch in Schneverdingen beim Europacup gesehen. Aufgrund der dort gezeigten Leistungen hat sie eine Einladung verdient.“

Die Nominierung für das Turnier in Stammheim kam für Bremer dennoch überraschend. „Ich habe nicht damit gerechnet“, berichtet die gebürtige Schneverdingerin. „Zum einen habe ich im letzten Jahr wegen meines Umzugs in den Süden und den Studienbeginn abgesagt. Zum anderen spiele ich beim TV Vaihingen nicht mehr so hoch. Deshalb habe ich mich richtig gefreut, dass ich wieder eingeladen wurde.“

Und die 19-Jährige hat die Einsätze mit den besten Nachwuchsfaustballerinnen Deutschlands genossen. „Die Spiele haben richtig Spaß gemacht. Ich habe mich auch gefreut, dass ich wieder auf meiner angestammten Position hinten – entweder in der Abwehr links oder rechts oder auf der Mitteposition – spielen durfte“, erklärt Bremer. Denn beim TV Vaihingen muss die Studentin vorwiegend auf der Vorne-rechts-Position auflaufen. „Gleichzeitig war es aber auch eine große Umstellung. Zum einen ist es hal ein ganz anderes Niveau als in der Schwabenliga, neben Bundesligaspielerinnen und gegen Bundesligaspielerinnen zu spielen. Zum anderen war es eine Umstellung, wieder in der Abwehr zu aufzulaufen. Dort sind die Aufgaben ganz anders als vorne“, fügt die 19-Jährige hinzu.

Mit ihrer Leistung ist sie aber weitestgehend zufrieden. „Dafür, dass ich ein Jahr lang nicht hinten gespielt habe, war es okay“, erklärt sie, fügt allerdings sofort hinzu: „Es hätte aber auch besser sein können. Bälle durch die Mitte fallen mir schwer. Oft habe ich aktuell das Problem, dass ich nicht richtig hinter dem Ball stehe, weil ich den letzten Schritt nicht mache. Und bei den Absprachen bin ich unsicher.“ Mit diesem Problem steht Bremer jedoch nicht alleine da. „Bei den Schwächen gibt es keinen Unterschied zu den anderen Abwehrspielerinnen“, berichtet Bundestrainerin Eber. „Da fehlt es noch etwas am Stellungsspiel, am Antizipieren von Spielzügen und an der Körpersprache. Das sind aber alles Dinge, die in der Regel von selbst mit mehr Erfahrung kommen.“

Die U-21-Nationalspielerinnen haben aber so einen guten Eindruck hinterlassen, dass Eber sagt: „Es könnte sein, dass auch die eine oder andere U-21-Nationalspielerin dabei sein wird, wenn Anfang Mai der 16er-Kader der A-Nationalmannschaft berufen wird, aus dem sich dann das Team finden wird, das zur Europameisterschaft in Tschechien im Sommer fährt. Denn wir haben hier in Stammheim eine Gruppe sehr talentierter Spielerinnen zusammen.“ Bremer hat die A-Nationalmannschaft noch nicht auf dem Schirm. Für sie wäre es schon ein Traum, wenn sie auch in der Zukunft noch berücksichtigt wird. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann den, dass ich vielleicht auch im nächsten Jahr noch einmal die Chance bekomme, mich zu zeigen“, erklärt die 19-Jährige. Auf lange Frist muss sie dann aber wieder in der ersten Liga auflaufen. „Noch ist es nicht dramatisch, dass sie beim TV Vaihingen nicht auf höchstem Niveau spielt. Doch es wäre wünschenswert, dass sie wieder in der ersten Liga spielt. Denn nur dort entwickelt man sich auch wirklich weiter“, erklärt Bundestrainerin Eber.