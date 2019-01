Bei den württembergischen Meisterschaften der Nachwuchsfaustballer hat der TV Vaihingen am Wochenende abgeräumt. In Gärtringen holte sich die weibliche U 14 (Bild) den Titel. Parallel dazu wurde in Stuttgart auch die männliche U 18 Württembergischer Meister. Die Mädchen der gleichen Altersklasse belegten Rang sechs. Foto: privat