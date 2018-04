Südamerikameister startet in Vorrunde

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Dass es der Swim and Sport Club (SSC) nicht ins Halbfinale des Faustball-Worldtour-Finales schaffen würde, ist fast schon klar gewesen. Neben den US-Amerikanern steigen in der Männerkonkurrenz auch die ein oder andere Mannschaft bereits heute in der Vorrunde des Vaihinger Frühlingsturniers ein, der nicht hier erwartet worden war. So begleitet den SSC unter anderem der Südamerikameister Condor/FMD. Ebenfalls bereits ab der Vorrunde beim Frühlingsturnier im Einsatz sind bei den Männern der Ausrichter TV Vaihingen und der TSV Jona.

Bei den Frauen teilt dieses Schicksal dagegen keiner der Favoriten. Die beiden Vorjahresfinalisten Duque de Caxias Curitiba und der TSV Dennach stehen souverän im Halbfinale des Worldtour-Finales. Beim Vaihinger Frühlingsturnier müssen dagegen bereits in der Vorrunde die SG Novo Hamburgo, der TSV Jona, Union Nußbach und der VfL Kellinghusen ran.

Das Vaihinger Frühlingsturnier beginnt am heutigen Samstag um 9 Uhr mit drei Vierergruppen bei den Männern sowie zwei Vierer- und einer Dreiergruppe bei den Frauen. Die jeweiligen Gruppensieger uind Gruppenzweiten qualifizieren sich mit dem Silber- und Bronzemedaillengewinner sowie dem Viertplatzierten des Worldtour-Finales für das Viertelfinale des Frühlingsturniers, das am morgigen Sonntag bei den Frauen um 11 Uhr und bei den Männern um 11.40 Uhr stattfindet.