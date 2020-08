Drucken Kleinglattbach (red). Die Kräfteverhältnisse sind in der 1. Faustball-Bundesliga Süd der Frauen sind schon seit Jahren relativ zementiert. So auch in der wegen der Corona-Pandemie auf zwei Spieltage verkürzten Feldsaison in diesem Sommer. Der amtierende Deutsche Hallenmeister... »