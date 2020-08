Pfungstadt/Oberndorf/Aurich (nac). Auch in der verkürzten Corona-Feldsaison mit nur zwei kommt niemand am Deutschen Faustball-Serienmeister TSV Pfungstadt vorbei. Die Hessen, in deren Diensten auch der Auricher Johannes Jungclaussen steht, haben sich den inoffiziellen Titel des Südmeisters geholt. Die Pfungstadter haben

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen