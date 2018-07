Nur noch zwei Pfungstädter im Nationalteam

Öschelbronn (red). Während in den USA die deutschen Talente um den WM-Titel gekämpft haben (siehe „Silber gewonnen, nicht Gold verloren“), gaben in Öschelbronn die deutschen Männer alles im Kampf um die zehn begehrten Plätze im Aufgebot für die Heim-Europameisterschaft vom 24. bis zum 26. August in Adelmannsfelden. Außergewöhnliche Einheiten wie beispielsweise ein spezielles Fitnesstraining und ein Boxtraining beim ehemaligen Profiboxer Alexander Künzler sorgten für angenehme Abwechslung vom normalen Trainingsalltag. Darüber hinaus fieberten Spieler und Trainer auch bei den Liveübertragungen der U-18-WM in den USA vor dem Fernseher mit den beiden deutschen Mannschaften mit. Am Ende des Lehrgangs gaben die Bundestrainer Olaf Neuenfeld und Chris Löwe den Kader für die Europameisterschaft bekannt. Ins Aufgebot geschafft haben es für den Angriff Patrick Thomas (TSV Pfungstadt), Marcel Stoklasa, Nick Trinemeier (beide TV Käfertal) und Lukas Schubert (VfK Berlin), für das Zuspiel Tim Albrecht (Ahlhorner SV) und Fabian Sagstetter (TV Schweinfurt-Oberndorf) sowie für die Abwehr Ajith Fernando (TSV Pfungstadt), Oliver Späth (FBC Offenburg), Carsten Scheerer (TV Waldrennach) und Jonas Schröter (TV Wünschmichelbach).