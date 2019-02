Von Ralph Küppers

Es ist eine komfortable Ausgangssituation für die Faustballer des TV Vaihingen: Wenn sie noch zwei ihrer vier Spiele gewinnen, sind sie für die DM-Endrunde qualifiziert. Nach dem Arbeitssieg vom vergangenen Samstag steht dem TVV jetzt die nächste Herkulesaufgabe bevor. Am Doppelspieltag ist zunächst der TV Unterhaugstett zu Gast unterm Kaltenstein, dann müssen die Vaihinger zum TV Schweinfurt-Oberndorf.

Vaihingen. Der Zweite der Bundesliga-Südstaffel hat neben dem ungeschlagenen Tabellenführer TSV Pfungstadt die besten Chancen, sich den anderen freien Platz bei der DM-Endrunde zu sichern. „Dafür müssen wir aus unseren letzten vier Spielen noch vier Punkte holen“, rechnet Spielertrainer Kolja Meyer vor. „Vorausgesetzt, dass Pfungstadt auch gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf gewinnt.“ Diese Begegnung in Pfungstadt findet bereits am Samstagnachmittag statt. Um 19 Uhr empfangen die Vaihinger den TV Unterhaugstett. „Nach dem, was wir von den Unterhaugstettern im Hinspiel gesehen haben, weiß ich nicht, warum die nur drei Mal gewonnen haben und unten drin stehen“, sagt Meyer. Die Partie in Liebenzell ging im November mit 5:2 an den TVV. „Wir haben uns aber schwer getan“, erinnert sich Meyer. „Und wir sind gewarnt – gegen Offenburg haben wir auch auswärts gewonnen und dann überraschend daheim verloren.“ Vom Hinspiel weiß der TVV-Spielertrainer auch noch um die Stärke von Unterhaugstetts Angreifer Robin Gensheimer: „Er hat sich deutlich weiterentwickelt, nachdem er bei Vorbereitungsturnieren noch eher harmlos geschlagen hatte.“

Das Spiel in der Halle am Alten Postweg soll mit einem möglichst glatten Heimsieg enden, hofft Meyer. „Wir müssen konzentriert spielen, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen“, fordert er. „Da werden wir wahrscheinlich in der vermeintlich besten Besetzung durchspielen.“ Kräfte für den nächsten Tag zu sparen, lautet die Devise. Denn am Sonntagvormittag könnte der TVV – einen Heimsieg am Vorabend vorausgesetzt – mit einem Erfolg in Schweinfurt die Fahrkarte zur deutschen Meisterschaft lösen. „Für uns alle wird es natürlich höchst anstrengend. Zwischen den Spielen wird nicht einmal die normale Schlafzeit einzuhalten sein“, sagt Meyer. Denn er rechnet nicht damit, dass sein Team am Samstag vor 21 Uhr Feierabend hat. Und am Sonntag müssen die Vaihinger schon im Morgengrauen die Fahrt nach Schweinfurt antreten. Dort erwartet Meyer ein Team, „das auch etwas Verletzungssorgen hat“. So sei etwa das Knie von Jaro Jungclaussen, dem Auricher im Trikot des TV Schweinfurt-Oberndorf, angeschlagen. Außerdem hatten Angreifer Oliver Bauer und Zuspieler Fabian Sagstetter zuletzt Handverletzungen. „In Vaihingen haben sie aber auch ohne Oli gespielt, und da haben sie uns das Leben äußerst schwer gemacht“, weiß Meyer vom Hinspiel. Dazu komme der Heimvorteil, den der Vaihinger Spielertrainer allerdings nicht zu hoch bewerten will. „Zumindest Michael Krauß mag die Halle in Schweinfurt wohl“, sagt Meyer. „In der vergangenen Saison hat er mit dem TV Hohenklingen dort sehr gut gespielt und fast gewonnen.“

Bei den Vaihingern selbst war die Personalsituation am vergangenen Wochenende sehr angespannt. Doch Meyer gibt Entwarnung: „Michael Krauß war nach wie vor krank. Aber ich hoffe, dass die Erkältung bis zum Wochenende weg ist. Daniel Wörsinger ging es am Montag schon besser, aber er hat am Dienstag im Training noch ausgesetzt.“ Der Abwehrspezialist plagte sich zuletzt mit Bänderproblemen im Sprunggelenk. Und ein wunder Zehennagel hatte Tobias Rommel schon im Spiel gegen Calw nicht so belästigt, wie zunächst befürchtet. „Marco Lochmahr und ich sind fit“, ergänzt Meyer. Ergänzt wird das Quintett am Wochenende in beiden Spielen um Jakob Kilpper, der nach seiner schweren Schulterverletzung in Calw wieder ins Team zurückgekehrt war. „Am Sonntag geht außerdem noch Jakob Mahn mit, der am Samstag aber mit unserer zweiten Mannschaft spielt“, sagt Meyer.