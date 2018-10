Kolja Meyer greift in Halle nochmals an als Spielertrainer

Von Michael Nachreiner

Vor der Feldsaison 2018 hat Kolja Meyer Marco Lochmahr bei den Bundesliga-Faustballern des TV Vaihingen als Spielertrainer abgelöst. Doch während er sich im Sommer noch weitestgehend auf das Coaching konzentriert hat, will der Schlagmann in der Halle noch einmal angreifen. Er sagt aber selbst: „Ein reiner Trainer wäre besser.“

Vaihingen. Spieler und gleichzeitig Trainer sein ist eine enorme Aufgabe, die eine gewaltige Umstellung mit sich bringt. Themis Koupidis von den Basketballern der BSG Vaihingen hat es in seinem ersten Jahr als Spielertrainer gemerkt. Nach der Hinrunde hatten er und seine Mannschaftekameraden gerade einmal einen Sieg zu Buche stehen – in elf Partien. Auch Kolja Meyer ist im Frühjahr den Schritt bei den Bundesliga-Faustballern des TV Vaihingen gegangen, nachdem die Belastung, Privatleben, Job und Sport in Doppelfunktion unter einen Hut zu bringen, für Marco Lochmahr zu hoch geworden war. Doch in der Feldsaison fungierte der 1,96 Meter große Schlagmann nur als Notnagel. In personell brenzligen Situationen streifte er sich wirklich einmal das Trikot mit der Rückennummer eins über. In der Regel vertraute er auf Michael Krauß, Jakob Kilpper und Tobias Knodel im Angriff.

„Im Feld wäre eine Doppelfunktion als Spieler und Trainer auch richtig schwer geworden“, berichtet Meyer. „Wir haben im Training meist den ganzen Sportplatz genutzt. Überall waren Kleingruppen verteilt, die bestimmte Übungen absolvierten. Da zu kontrollieren, was jeder einzelne macht und ob er es richtig macht, wäre unmöglich gewesen, wenn ich selbst voll trainiert hätte.“ Das ist nun in der Halle ganz anders. „Wir haben nunmal nur einen begrenzten Platz zur Verfügung. Die Halle hat die Größe eines Handballfeldes mit ein bisschen Auslauf drumherum“, erklärt der TVV-Spielertrainer. Damit könne man durchaus auf eine Gruppe von Spielern ein Auge werfen, selbst wenn man in der anderen Ecke des Gebäudes stehe.

Die Doppelfunktion ist dennoch eine große Herausforderung. „Der Aufwand für die Trainingsvorbereitung in der Feldsaison war sehr hoch. Das ist jetzt nach rund einem halben Jahr als Spielertrainer etwas geringer geworden“, erzählt Meyer. „Was ich durch Routine wettmache, wird aber fast dadurch aufgewogen, dass ich nun selbst wieder trainiere. Und ich schaue deutlich mehr nach mir selbst als im Feld, damit die Leistung stimmt.“

Etwas Unvorhergesehenes darf nicht passieren. „Flexibel zu reagieren, während eine Übung schon läuft, ist praktisch nicht möglich, wenn man selbst trainiert“, berichtet der Übungsleiter. „Da muss das Training komplett zu 100 Prozent stehen, bevor es losgeht.“ Zum Glück aus seiner Sicht sind die Vaihinger Spieler pflegeleicht. „Wir haben eine gute Disziplin in der Mannschaft. Ich weiß zu 95 Prozent, wer ins Training kommt und wer nicht. Das ist gut zum Vorplanen. Deshalb muss ich wenig umschmeißen“, erklärt Meyer.

Seine Erfahrung als langjähriger Jugendtrainer beim TVV und Bundestrainer der deutschen U-18-Nationalmannschaft bringt ihm allerdings nicht viel. „Eine Jugendmannschaft und ein Bundesligateam zu trainieren, sind zwei unterschiedliche Dinge“, erzählt der Übungsleiter. „Mit der Jugend nimmt man von Anfang an die deutschen Meisterschaften ins Visier. Das Datum hat man schon vor Saisonbeginn im Kopf. Und da müssen alle Spieler topfit sein und das Team funktionieren. Während der Saison geht man deshalb auch mal mit dem einen oder anderen Spieler einen Schritt zurück und baut etwas technisch komplett neu auf. Das kann man sich mit einer Bundesligamannschaft nicht erlauben. Da müssen alle am ersten Spieltag topfit sein.“

Doch nicht nur die gesamte Saisonplanung ist unterschiedlich. Auf die einzelnen Trainingseinheiten sind verschieden aufgebaut. „In der Jugend sind alle Spieler in einer Altersklasse leistungsmäßig mehr oder weniger auf einem Niveau. Man muss sich also bei jedem in der Regel mit den gleichen sportlichen Baustellen meist technischer oder taktischer Natur beschäftigen. Bei den Aktiven muss man dagegen viel individueller auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Spielers eingehen.“ Wenigstens müsse man sich nicht um technische Schwachstellen kümmern. Meyer: „In Vaihingen werden die Spieler in der Jugend generell technisch gut ausgebildet. Da muss man bei den Aktiven nicht mehr ganz so viel individuell arbeiten.“