Kilpper kämpft mit U 21 um EM-Titel

Hamm/Vaihingen (red/nac). Es ist eine große Bürde: Wenn die U-21-Faustballer Deutschlands am 3. und 4. August im schweizerischen Jona um die EM-Krone spielen, lastet viel Druck auf ihnen. In den vergangenen 15 Jahren gewann die Auswahl mit dem Adler auf der Brust 13 Mal den Titel. Lediglich 2003 in Ludwigshafen musste sie Österreich sowie 2014 in Mannheim der Schweiz jeweils den Vortritt lassen. Ein Spaziergang war es allerdings bei den 13 Titelgewinnen nicht immer. Vor allem in den vergangenen drei Jahren – 2015 im österreichischen Peilstein, 2016 im schweizerischen Münchwilen und 2017 in Calw – ging es im Finale jeweils in den Entscheidungssatz. Gegner war jeweils Österreich. In diesem Jahr gehen die Nachbarn Deutschlands aus der Alpenrepublik sogar eindeutig als Favorit in das Turnier am Zürichsee. „Wir werden aber erneut alles dagegensetzen und versuchen, das Finale zu erreichen. Dann sehen wir weiter“, schickt Angreifer Rouven Kadgien schon einmal eine Kampfansage an die Österreicher.

Beim Versuch, EM-Titel Nummer 14 in den vergangenen 16 Jahren zu holen, sind auch drei Vaihinger mit dabei. Im deutschen Europameisterschaftsaufgebot stehen Jaro Jungclaussen (TV Schweinfurt-Oberndorf), Johannes Jungclaussen (TSV Pfungstadt) und Jakob Kilpper (TV Vaihingen). Sie haben sich mit sieben weiteren Spielern im Sichtungslehrgang beim Hammer SC durchgesetzt. Die Bundestrainer Hartmut Maus und Roland Schubert haben sich bei der Nominierung auf die Eindrücke aus sieben Trainingseinheiten im technisch-taktischen Bereich sowie ein Trainingsturnier mit dem deutschen U-18-WM-Kader verlassen können. Nicht den Sprung auf den EM-Zug hat dagegen der vierte Vaihinger geschafft, der zum Sichtungslehrgang eingeladen war. Der Kleinglattbacher Max Winkler (NLV Vaihingen) muss die U-21-Europameisterschaft als Zuschauer verfolgen.

„Besonders gefreut hat mich die Nominierung für Jakob Kilpper“, erklärt Kolja Meyer, Trainer von Kilpper beim TV Vaihingen. „Vor zwei Jahren war er bei der U 18 noch nicht im Aufgebot. Jetzt hat er in seinem ersten Jahr in der U 21 gleich den Sprung in den EM-Kader geschafft. Das zeigt, wie gut er sich entwickelt hat.“ Und das auch noch auf einer Position, die er im Verein nicht mehr spielt. Während Kilpper beim TVV sowohl in der U 18 zuletzt als auch bei den Männern in der 1. Bundesliga Süd als Angreifer zum Einsatz kommt, ist er in der U-21-Nationalmannschaft als Abwehrspieler eingeplant. Auf dieser Position ist Kilpper allerdings in der Jugend ausgebildet worden und hat zuletzt als Abwehrspieler mit der U-18-Nationalmannschaft EM- und WM-Gold geholt.