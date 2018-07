Heimat für Faustballer mit gewissen Ansprüchen

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Bereits vor dem letzten Saisonspieltag mit zwei Partien ist festgestanden, dass die dritte Mannschaft des TV Vaihingen Meister in der Faustball-Landesliga Nord ist. Mit diesem Wissen gönnte Trainer Marc Krüger gegen den TV Enzberg und den TV Ochsenbach zum Rundenabschluss noch mal den Spielern mehr Einsatzzeiten, die in der Saison bisher noch nicht so zum Zug gekommen waren. Ob es daran gelegen hat, dass die Vaihinger gegen Enzberg nur 2:2-unentschieden gespielt und gegen Ochsenbach mit 1:3 verloren hat, ist allerdings fraglich. Denn „wir hatten zwar tendenziell die beste Mannschaft. Bei uns war aber oft der Schlendrian drin“, erklärt Krüger. Auf jeden Fall waren das Unentschieden und die Niederlage zum Saisonaufklang die beiden einzigen Spiele neben einem 2:2 gegen den TSV Malmsheim und einem 1:3 gegen den TSV Kleinvillars am zweiten Spieltag, die die Vaihinger nicht gewonnen haben.

„Die beiden sieglosen Begegnungen am zweiten Spieltag waren bestimmt nur Ausrutscher. An dem Tag hat alles nicht gepasst. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden – vielleicht auch, weil es schwierige Platzverhältnisse waren“, erinnert sich Krüger. „Dass wir da aber Punkte haben liegen lassen, hat uns auch geholfen. Jeder einzelne hat hinterher noch einmal mehr reingesteckt. Die Jungs waren noch öfter im Training. Und die Spiele sind sie danach auch konzentrierter angegangen. Der Schuss vor den Bug kam zur rechten Zeit. Danach, aber auch davor am ersten Spieltag haben wir sehr gut gespielt.“ Vor allem unnötige Fehler wurden vermieden. Krüger: „Auf dem Niveau der Landesliga reicht oft eine saubere Spielweise. Wenn man in der Angabe keine Fehler macht – Carsten Reitschuster hat es bei einem Spieltag geschafft, in sechs Sätzen keinen Angabenfehler zu machen, und wenn bei den Abwehrspielern keine krummen Dinger mehr kommen, dann reicht das, um in der Regel von Fehlern der Gegner zu profitieren.“

Was den TVV-Trainer aber noch mehr freut, ist, dass die Gruppe an Spielern immer mehr zusammenwächst. „Wir haben in der Vergangenheit nicht ganz so viel für Spieler angeboten, die zwar ein gutes Training, aber nicht ganz so viele Verpflichtungen – wie zum Beispiel Training geht über alles – wollten. Deshalb hatten wir oft Probleme, dass Spieler, die aus der Jugend rausgekommen sind, nicht die passende Mannschaft gefunden hatten“, berichtet Krüger.

Doch genau für solche Spieler hat der TVV mit der dritten Mannschaft unter Krüger als Übungsleiter die richtige Heimat gefunden. Es sind sogar ehemalige Jugendspieler wie der ehemalige U-18-Nationalspieler Felix Schindler oder Jan Bontrup wieder eingestiegen, die aufgrund des Studiums oder der Ausbildung kürzer getreten waren oder sogar ganz aufgehört hatten.

Die Rolle von Krüger ist allerdings auch nicht zu unterschätzen. „Bis vor zwei Jahren hatten die Jungs eigentlich keinen richtigen Trainer. Und auch an Spieltagen hat sie keiner betreut“, berichtet der TVV-Übungsleiter. „In dieser Saison hat man sofort gemerkt, wenn ein Betreuer an den Spieltagen dabei ist und Tipps gegeben hat. Da lief es gleich viel besser.“

So gut die Vaihinger auch waren, die Konkurrenz hat allerdings auch reichlich Schützenhilfe geleistet. Vor allem der TSV Calw II hätte dem TVV III die Meisterschaft streitig machen können, ist sich Krüger sicher. „Die Calwer haben sehr gut gespielt. Bei der Partie im Schwarzwald war ich mir nicht sicher, ob wir gewinnen würden“, erinnert sich der Vaihinger Trainer. Doch gerade die Calwer haben ebenfalls am zweiten Spieltag gepatzt. Vom TV Enzberg und vom TV Ochsenbach trennten sie sich jeweils nur 2:2-unentschieden. „Wenn sie nicht Punkte abgegeben hätten, hätte es hintenraus eng werden können“, erklärt Krüger.

Doch letztlich war es für Stefan und Jan Bontrup, Hendrik Besserer, Luca Modenese, Carsten Reitschuster, Christopher Jess, Pirmin Neuberger, Lars Thormeyer, Marco Schön sowie Felix Schindler ein ungefährdeter Titelgewinn vor der Konkurrenz aus dem eigenen Verein, dem TV Vaihingen IV. „Da wir beide vereinsinternen Duelle bereits am ersten und am zweiten Spieltag hatten und beide Partien souverän gewonnen haben – ein Mal mit 3:0, ein Mal mit 3:1 –, war schnell klar, dass wir vor der vierten Mannschaft bleiben würden“, berichtet Krüger. „Außerdem haben bei der vierten Mannschaft, die eigentlich das U-18-Team war, wegen Abiturveranstaltungen immer wieder Spieler gefehlt. Wenn sie immer in Vollbesetzung aufgelaufen wäre, wäre es auf jeden Fall ein emotionaleres Ding geworden.“