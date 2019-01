Hart erkämpfter Sieg zehrt an den Vaihinger Reserven

Von Ralph Küppers

Calw. Es waren ganz wichtige zwei Punkte, die sich der TV Vaihingen im Auswärtsspiel gegen den TSV Calw erkämpft hat. Doch der 5:3-Erfolg in der 1. Faustball-Bundesliga Süd war ein hartes Stück Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Der TVV ist Tabellenzweiter und steht wieder so gut da wie vor der überraschenden Niederlage gegen den FBC Offenburg vor Wochenfrist. Denn der TV Schweinfurt-Oberndorf, schärfster Konkurrent um den zweiten freien Platz bei der DM-Endrunde, verlor mit der Höchststrafe von 0:5 gegen den TV Käfertal.

In das Duell des Tabellenletzten aus Calw mit dem Zweiten aus Vaihingen waren am Samstagabend beide Mannschaften mit gemischten Gefühlen gegangen. Calw, weil die Begegnung den allerletzten Strohhalm darstellte, an den sich die Mannschaft klammern konnte, auch wenn der Kampf um den Klassenerhalt schon schier aussichtslos war. Zu allem Überfluss fehlte Bernd Bodler am Zweitschlag verletzungsbedingt. Und Vaihingen, weil sich Michael Krauß mit einer heftigen Erkältung weitgehend abgemeldet hatte und zudem bei Tobias Rommel (Zehenprobleme) und Daniel Wörsinger (Bänderprobleme im Sprunggelenk) die Einsatzfähigkeit eingeschränkt schien. „Darum haben wir als siebten Mann kurzfristig noch Jakob Kilpper mitgenommen“, berichtet TVV-Spielertrainer Kolja Meyer. Doch der Youngster im Team hatte gerade erst seine schwere Schulterverletzung aus dem Finale der Junioren-EM überstanden und in der vergangenen Woche nach monatelanger Pause einen ersten Einsatz in der zweiten Mannschaft des TV Vaihingen absolviert.

Angesichts so vieler ungünstiger Vorzeichen starteten die Vaihinger mit einem 11:9-Erfolg im ersten Satz positiv in die Partie. Allerdings mussten sie die nächsten zwei den Gastgebern überlassen, die mit 13:11 und 11:8 den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhielten. „Michael Krauß hat im ersten Satz gut gepunktet, aber dann sehr schnell gemerkt, wie sehr die Erkältung an den Kräften gezehrt hat“, berichtet Meyer. Schon nach kurzer Zeit war der Spielertrainer des TVV vorne auf sich allein gestellt, was Angaben und möglichst auch den Rückschlag anging. Doch Angaben hatte er wegen der höheren Durchschlagskraft zuletzt nach Möglichkeit Krauß überlassen. „Ich habe zwar Angaben trainiert, aber in dem Spiel war ich äußerst unzufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Meyer, der sehr ehrgeizig ist, über sich selbst. „Es hat bei weitem nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bei einer normalen Fehlerquote gab es zu wenig Punktausbeute.“ Und wenn er höheres Risiko ging, stieg auch die Fehlerzahl an.

„Unser Glück war, dass den Calwern Bernd Bodler als Zweitschlag nicht zur Verfügung stand“, sagt Meyer. „So konnten wir aus der Angabe den Hauptangreifer Raphael Schlattinger anspielen, der damit für den Rückschlag aus dem Spiel genommen war. Allerdings haben es die Calwer bei uns oft genauso gemacht, indem sie mich angespielt haben.“ Beim TSV Calw musste dann Philipp Kübler in die Bresche springen, seines Zeichens gelernter Abwehrspieler und mit deutlich weniger Schlagkraft ausgestattet. Bei den Vaihingern kam zunächst Kilpper für Krauß. „Später hat dann zeitweise Tobias Knodel meine Position übernommen“, berichtet Meyer. „Er hat seinen Job offensiv sehr gut gemacht, war allerdings defensiv recht unzufrieden mit sich.“ Wichtig für den Erfolg war, dass die Calwer sich in der Endphase des Spiels auf einen ganz anderen Angreifer als zuvor Meyer einstellen mussten. „Das hat die Abwehr vor eine neue Herausforderung gestellt“, verdeutlicht der TVV-Spielertrainer. Die Angabenschwäche hielt sich auf beiden Seiten bis zum Ende des Spiels. Meyer: „Weil beide Mannschaften selten direkt aus der Angabe gepunktet haben, gab es meistens längere Spielzüge, in denen erst aus dem Rückschlag gepunktet wurde. Das war insgesamt ein sehr anstrengendes Spiel. Bei mir war ab Satz sieben komplett die Luft raus.“ Es waren nicht nur die längeren Ballwechsel selbst, die Kraft kosteten, sondern es war auch ihre schiere Zahl. Viele Sätze wurden erst in der Verlängerung entschieden. Nach der ersten Pause, in die Vaihingen mit einem 1:2-Satz-Rückstand gegangen war, ging es so eng weiter wie zuvor. Der TVV entschied den vierten Durchgang mit 11:9 für sich, verlor aber den fünften mit 9:11. Es folgten zwei äußerst knappe Sätze, in denen der Tabellenzweite aber mit 15:13 und 12:10 das bessere Ende für sich hatte. Knodel spielte an Stelle von Meyer, bei Calw stellte Schlattinger sein bis dato erfolgreiches Spiel um. „Seine zuvor beliebte Variante hatte nicht mehr gezogen“, sagt Meyer. „Im achten Satz hat er versucht, mehr Punkte direkt aus der Angabe zu machen.“ Das misslang gründlich – der TVV gewann den Satz mit 11:3 und dadurch auch das Match. Jetzt gilt es bei den Vaihingern, Kräfte zu sammeln für das nächste Wochenende mit zwei starken Gegnern.

TV Vaihingen: Michael Krauß, Kolja Meyer, Marco Lochmahr, Daniel Wörsinger, Tobias Rommel, Tobias Knodel, Jakob Kilpper.