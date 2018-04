Gabriel Heck drückt Endspiel Stempel auf

Von Michael Nachreiner

Die Sociedade Ginástica Novo Hamburgo ist auf dem Thron der Welt. Die Faustballer haben das Endspiel des Worldtour-Finales unterm Kaltenstein mit 3:1 (9:11, 12:10, 15:14 und 11:8) gegen den STV Wigoltingen gewonnen. „Es ist schwer zu erklären, wie es ist, Weltpokalsieger zu sein“, ringt Zuspieler Mateur Kuntzler nach Worten. „Es war einfach unser Tag.“

Vaihingen. Das Endspiel des Worldtour-Finales begann mit Vorteilen für den STV Wigoltingen. Ein ums andere Mal rutschten Bälle den Novo-Hamburgo-Spielern über den Arm. Sprangen die Bälle nicht direkt ins Aus, verhinderten diese technische Fehler einen sauberen Aufbau. Doch Hauptangreifer Gabriel Heck hielt die Brasilianer im ersten Satz lange im Spiel. Der Schweizer Nationalangreifer Ueli Rebsamen besorgte den Wilgotingern mit einem langen Ball auf die Grundlinie beim 10:8 zwei Satzbälle. Den ersten wehrten die Brasilianer noch ab. Doch Ueli Rebsamen mit einer Angabe auf Gabriel Heck, dem der Ball wieder einmal über den Arm rutschte, beendete den Satz kurz darauf – 11:9.

Ab dem zweiten Durchgang waren die Brasilianer aber richtig im Spiel. Technische Fehler waren kaum noch zu sehen. Bei 10:7 hatten die Südamerikaner drei Satzbälle. Doch Ueli Rebsamen erst mit einem Ass auf links vorne und dann mit einem langen Ball, der unterrissen kaum vom Boden absprang, verkürzte auf 9:10. Gabriel Hecks Angabe auf Rebsamen landete dann knapp im Aus – 10:10. Doch dann unterlief auch dem Schweizer Schlagmann ein Schlag zu lang. Und als Marco Eymann anschließend beim Rückschlag die Leine berührte, hatten Novo Hamburgo mit 12:10 nach Sätzen ausgeglichen.

Zunehmend wurde Gabriel Heck zum dominierenden Spieler der Partie. Immer wieder punketete er aus der Angabe über die vorderen Spieler der Wigoltinger. Bei 6:6 wechselten Ueli Rebsamen und Marco Eymann sogar die Seiten in der Abwehr. Gebracht hat es wenig. Gabriel Heck punktete einfach über den Schweiter Zweitschlagmann. „Die Defensive hat uns das Spiel gekostet. Wir haben den Service auf unsere Vorderleute nicht in den Griff bekommen. Dadurch haben die Brasilianer immer wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen“, ärgert sich STV-Trainer Raphael Michel. Und Novo-Hamurgo-Zuspieler Mateus Kuntzler ergänzte: „Wigoltingen hat viele Varianten versucht, um unsere Angabe auf vorne rechts in den Griff zu bekommen, haben es aber nicht wirklich geschafft. Und weil Gabriel sehr gut auf diese Position serviert hat, waren die Wigoltinger an der Außenlinie gebunden und konnten dadurch keine kurzen Bälle erlaufen.“ Vor allem in der Verlängerung des dritten Satzes lieferten sich Gabriel Heck und Ueli Rebsamen mit kurzen Angaben ein kleines Privatduell. Der Hauptangreifer der Brasilianer legte in der Regel vor, der Schweizer zog nach. Bis Marco Eymann bei 13:12 einen Satzball für den STV holte. Novo Hamburgo stellte daraufhin in abwehr um und zog Mateus Kuntzler auf Linie der Angreifer in der Abwehr nach vorne, um die kurzen Angaben von Ueli Rebsamen wegzunehmen. Und der Schweizer Angreifer ließ sich dadurch beeindrucken. Seine langen Angaben wurden von den beiden Abwehrspielern hinten relativ locker erlaufen. Mit dem Ball auf der Leine war es für Gabriel Heck dann ein Leichtes zu punkten. Und mit einem Preller machte er die 2:1-Satz-Führung für die Brasilianer perfekt.

Im vierten Durchgang lasen Gabriel Heck und Zweitangreifer Bruno Arnold die Abwehr der Wigoltinger nahezu perfekt aus und fanden immer wieder die Lücken. Schnell hatten sich die Brasilianer auf 8:5 abgesetzt. Doch Ueli Rebsamen stemmte sich mit seinen Angaben gegen die drohende Niederlage. Nach einer Leinenangabe von Gabriel Heck führten die Südamerikaner nur noch mit 9:8. Doch ein Rückschlag in die Leine von Timo Hagmann bescherte Novo Hamburgo beim 10:8 zwei Matchbälle. Und gleich den ersten nutzte Gabriel Heck mit einem halblangen Ball, der nicht mehr vom Boden absprang. „Dass wir den dritten Satz gewonnen haben, war das Entscheidende“, berichtet Novo-Hamburgo-Zuspieler Mateus Kuntzler. „Wir haben aber auch schon im Januar mit der Vorbereitung auf das Worldtour-Finale begonnen und waren jeden Tag im Fitnessstudio und auf dem Platz – selbst bei 40 Grad Celsius. Ich glaube, deshalb hat es auch geklappt.“

Die Bronzemedaille sicherte sich der SVD Diepoldsau. Die Schweizer schlugen im kleinen Finale den TSV Pfungstadt mit 3:0 (11:6, 11:8 und 11:2). Patrick Thomas war allerdings nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Nachdem er sich am vergangenen Wochenende bei den WTV-Open des TV Stammheim nach seiner schweren Schulterverletzung bei den World Games im vergangenen Sommer wieder fast wie der Alte präsentiert hatte, kam wieder ein Rückschlag. Patrick Thomas stand das Worldtour-Finale nur unter Schmerzmitteln durch.

Im Halbfinale hatten sich die SG Novo Hamburgo gegen den SVD Diepoldsau mit 3:1 (11:9, 11:8, 9:11 und 11:8) sowie der STV Wigoltingen gegen den TSV Pfungstadt mit 3:0 (11:9, 11:9 und 11:8) durchgesetzt.

Faustball