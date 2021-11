Faustballspiel ist ausgefallen

Faustball. Das zweite Saisonspiel des TV Vaihingen in der 1. Faustball-Bundesliga Süd ist ausgefallen. Die für Freitagabend in Calw angesetzte Partie musste am Abend zuvor abgesagt werden, weil beim gastgebenden TSV mehrere Personen an Covid-19 erkrankt sind. Ein Nachholtermin ist noch offen.

Doch nicht nur die Faustballer aus Calw und Vaihingen waren von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. In der 1. Bundesliga Süd musste auch die für Samstag geplante Begegnung zwischen dem TV Käfertal und dem TV Augsburg coronabedingt abgesagt werden. rkü