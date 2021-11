Faustballspiel heute fällt aus

„Und wieder macht Corona dem Faustball einen Strich durch die Rechnung: Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass sich Spieler infizierten. Die Bundesliga-Begegnung der Männer, TSV Calw gegen TV Vaihingen/Enz, die am Freitag, 5. November in der Walter-Lindner-Halle angesetzt war, wurde daher kurzfristig abgesagt. Ein neuer Spieltermin ist noch nicht benannt.“