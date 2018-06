Faustballer machen gegen geschwächten TVW Klassenerhalt perfekt

Drucken Vaihingen (rkü). „Der Samstag war eine Vollkatastrophe, am Sonntag hatten wir eine Steigerung um mindestens 180 Prozent“, berichtet Spielertrainerin Marie-Therese Rothmaier von den vier Partien der Vaihinger Faustballerinnen am Wochenende. Die Mannschaft des TVV musste in der... »