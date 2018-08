Faustballer der TVV-Reserve erwarten Dreikampf um Aufstieg

Von Michael Nachreiner

In der Halle sind die Faustballer des TV Vaihingen II im Frühjahr bereits in die 2. Bundesliga aufgestiegen. An diesem Wochenende soll dies nun auch in Eibach im Feld gelingen. „Ich denke, der Gastgeber TV Eibach, der Schwabenligameister NLV Vaihingen