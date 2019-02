„Es würde sich nicht lohnen, wenn ich jetzt übertreibe“

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Nur sieben Monate, nachdem sich Jakob Kilpper Anfang August des vergangenen Jahres die linke Schulter im Finale der U-21-Europameisterschaft die Schulter ausgekugelt hatte, hat der Nachwuchsfaustballer des TV Vaihingen seine ersten Spiele im Dress des TVV in der 1. Bundesliga Süd absolviert. Fast ein kleines Wunder. „Wenn man sich die Schulter auskugelt, reißt auch das Labrum. Eigentlich benötigt das ein Jahr, bis es wieder zusammengewachsen ist“, berichtet Kilpper. „Doch die Schulter wird in der Zwischenzeit schon gut von den Muskeln gehalten.“

Dennoch kostet es den 19-Jährigen noch etwas Überwindung, wieder auf dem Platz zu stehen. „Ich bin noch recht unsicher. Als ich beim TSV Calw vor einer Woche mein Comeback gefeiert habe, habe ich mit rechts Bälle gespielt, die ich eigentlich mit links hätte nehmen müssen“, erzählt Kilpper. Das sei nun, sieben Tage später schon wieder besser. „Am Freitag habe ich erstmals wieder Abroller im Training gemacht“, erklärt er. Und TVV-Spielertrainer Kolja Meyer ergänzt: „Dass wir in der Einheit an Hechts gearbeitet haben, hat ihm unheimlich gut getan.“

Übertreiben will es Kilpper aber nicht. Er ist vernünftig genug zu wissen, dass eine erneute Verletzung ein größerer Rückschlag wäre als sich etwas mehr Zeit zu lassen. „Im Sommer ist zwar die nächste U-21-EM an. Und es wäre auch cool, wieder dabei zu sein. Aber es ist nicht mein primäres Ziel. Der Verein geht vor. Ich will einfach wieder richtig Faustball spielen“, berichtet der 19-Jährige. „Nicht nur deshalb würde es sich nicht lohnen, wenn ich es jetzt übertreibe und mich wieder verletze.“