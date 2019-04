Enttäuschung ist schnell vergessen

Drucken Selsingen/Vaihingen (rkü). „Zielsetzung ist, in der Gruppe Erster bis Dritter zu werden“, sagt Carsten Reitschuster. „Dann spielen wir am Sonntag um die Plätze eins bis sechs.“ Die Faustballerinnen des TV Vaihingen sind an diesem Wochenende in Selsingen... »