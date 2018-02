Entscheidung mit G’schmäckle

Stuhr/Eibach (red). Noch Minuten nach der Verabschiedung ist ein Teil der Spielerinnen des SV Tannheim direkt unter der Leine, die die beiden Spielhälften des Faustballfeldes trennt, in der Sporthalle am Alten Postweg gesessen. Vereinzelt sind Tränen geflossen. Durch das 0:3 gegen den späteren Südmeister TSV Dennach und das 2:3 gegen den Gastgeber TV Vaihingen sind die Tannheimerinnen in der 1. Bundesliga Süd auf den vorletzten Platz abgerutscht und steigen damit ab. Dabei hatten die Oberschwäbinnen vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz – und der Vorletzte TV Obernhausen mit dem TSV Calw und dem TV Eibach die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei vor der Brust.

Doch die Obernhausenerinnen gewannen zunächst gegen Calw mit 3:2 (7:11, 11:8, 13:11, 8:11 und 11:8) und dann auch noch gegen Eibach mit 3:1 (11:5, 11:5, 7:11 und 11:6). Nun wird der Verdacht geäußert, dass Calw und Eibach absichtlich verloren haben. Denn durch das Abrutschen des SVT auf einen Abstiegsplatz verliert er als Ausrichter sein Startrecht bei der DM-Endrunde. Das geht auf den Dritten Eibach über. „Ich kann es nicht glauben, dass die das Gemauschel durchgezogen haben. Es kann mir keiner weißmachen, dass Obernhausen unter normalen Umständen gegen Calw gewinnen kann, selbst wenn Calws Hauptangreiferin Stephanie Dannecker nicht spielt. Das ist eine Sauerei“, echauffiert sich Vaihingens Schlagfrau Marie-Therese Rothmaier.

Schon vor dem Spieltag hatte die Konstellation, dass Eibach noch das DM-Ticket lösen kann, wenn der TVE seine beiden Spiele ebenso verliert wie Tannheim seine für Gesprächsbedarf gesorgt. Ulrich Meiners, Präsident der Deutschen Faustball-Liga (DFBL), hatte mit allen Verantwortlichen das Gespräch gesucht und an den Sportsgeist aller appelliert. Doch schon am Donnerstag hat sich der TV Eibach mit einem offenen Brief an die DFBL auf seiner Facebook-Fanseite zu Wort gemeldet: „Ihr habt eine Regelung geschaffen, die weder dem Ausrichter von vornherein die Sicherheit gibt, an der DM teilzunehmen, noch demjenigen auf dem dritten Tabellenplatz. Wir finden es unverantwortlich, unserer jungen Mannschaft, die zum Großteil noch in der Jugend spielberechtigt ist, die Bürde aufzuerlegen, sich zwischen dem Erreichen von sportlichen Zielen und dem öffentlichen Ansehen entscheiden zu müssen. Vor dem letzten Spieltag hat es nun jede Mannschaft selbst in der Hand, sich zu qualifizieren: die einen durch Siege und – schizophrenerweise – die anderen vielleicht durch Niederlagen. Dass es überhaupt zu einer solchen Situation kommt, in der man eventuell verlieren muss, um eine Chance zur Qualifikation zu wahren, ist Eurer Regelung geschuldet, dass sich der Ausrichter lediglich bei Nichtabstieg qualifiziert und dann der Drittplatzierte der Staffel das Nachsehen hat.“