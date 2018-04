Eine Tribüne aus 400 Einwegpaletten

Von Michael Nachreiner

Eine Tribüne anzumieten, hätte den finanziellen Rahmen der Faustballer des TV Vaihingen gesprengt. Deshalb kam Helmut Modenese ein Geistesblitz, wie der Chef des lokalen Organisationskomittee Sitzplätze für die Zuschauer beim Worldtour-Finale am Freitag und Samstag zaubern kann. Er baut mit Einwegpaletten von der Spedition Emons eine Holztribüne.

Vaihingen. Eigentlich ist Helmut Modenese bei der Spedition Emons in Ditzingen nur vorstellig geworden, um über ein Sponsorenengagement beim Worldtour-Finale, der Vereins-Weltmeisterschaft der Faustballer, an diesem Freitag und Samstag auf dem Sportplatz am Alten Postweg zu sprechen. „Ich habe den Standortleiter Rüdiger Bausch während dieses Gesprächs gefragt, ob wir vielleicht auch ein paar Paletten haben könnten, damit wir ein Podest für die Siegerehrung bauen können. Darauf hat er unüberlegterweise geantwort, dass wir Paletten zur Genüge haben könnten. Da kam mir die Idee mit der Holztribüne“, erzählt der Chef des lokalen Organisationskomittees.

Denn eine Tribüne anzumieten, hätte den finanziellen Rahmen gesprengt. „Die Miete für eine professionelle Tribüne, die zwar angeliefert, aber von uns selbst aufgebaut würde, hätte uns 4000 Euro gekostet“, berichtet Modenese. „Das wäre überhaupt nicht gegangen.“

Am Freitag wurden nun 400 Einwegpaletten, die extra für den internationalen Handel genormt sind und auf denen in der Regel unter anderem Motorenteile für Audi oder Mercedes durch Europa transportiert werden, angeliefert. Und der Bauhof der Stadt Vaihingen sorgte dafür, dass die Paletten auf den Sportplatz am Alten Postweg kamen. Der Rest ist Manpower, also Eigenleistung, der TVV-Faustballer. Am Freitag waren acht Mann rund drei Stunden beschäftigt, die Paletten auf der 100-Meter-Bahn und dem Hartplatz oberhalb des Rasenplatzes zu verteilen und sie vertikal sowie horizontal zu verschrauben. In der ersten Reihe wurden zwei Paletten aufeinandergestapelt, in der zweiten vier. „Logistisch und technisch ist das absolut machbar. Es braucht nur Zeit“, berichtet Modenese. „Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt rund 50 Stunden Manpower investieren müssen, bis alles fertig ist.“

Als Sitzplätze verschraubt der lokale OK-Chef Bierbänke auf jeder Reihe der Palettentribüne. „Wir bekommen 60 Bierbankgarnituren von Getränke Ackermann in Sersheim“, erklärt Modenese. Damit können die TVV-Faustballer sogar mehr Sitzplätze zur Verfügung stellen als bei einer professionellen Tribüne. „Eine angemietete Tribüne hätte 250 Sitzplätze gehabt“, erklärt der OK-Chef. „Wir haben nun auf dem Hartplatz rund 30 Meter Tribüne und auf der 100-Meter-Bahn noch mal genauso lang. Wir können insgesamt in drei Reihen Bierbänke stellen – eine davor, eine auf der ersten Ebene und eine auf der zweiten Ebene. Das sind theoretisch 350 Plätze, wenn man davon ausgeht, dass vier Personen auf eine Bank passen. Wenn man eng sitzt, sind es aber sogar mehr. Der Plan ist auf jeden Fall, dass jeder einen Platz findet, der sich hinsetzen will.“

Und Schatten soll es auch geben – vorausgesetzt, Modenese bekommt genügend Sonnenschirme zum Beispiel von Ensinger Mineralquellen zusammen. „Dann will ich zwischen den Bierbänken in der hinteren Reihe jeweils einen Sonnenschirm montieren. So sitzt jeder im Schatten“, berichtet der lokale OK-Chef.

Wenn die Palettentribüne steht, kann sich Modenese allerdings noch nicht zurücklegen. Anfang der Woche will er den Bier- und Kühlwagen holen. Dazu muss die Bewirtung vorbereitet werden – Lebensmittel einkaufen (Modenese: „Ich rechne alleine mit 80 Kilogramm Fleisch – zum Großteil argentinisches Rindersteak – zum Grillen.“), die Getränkelogistik oder, dass genügend Fett für die Friteuse oder Gas zum Grillen vorhanden ist. „Ich habe für jeden Tag eine To-Do-Liste erstellt, also eine Liste mit den Dingen, die ich erledigen will“, erzählt Modenese. Am Donnerstag und Freitag ist dann ausschließlich Zeit für das Worldtour-Finale eingeplant. „An diesen beiden Tagen habe ich Urlaub genommen“, berichtet er.