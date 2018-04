Duque de Caxias gibt sich keine Blöße

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Keine Überraschung bei den Frauen. Mit Clube Duque de Caxias Curitiba und dem TSV Dennach standen die beiden Favoriten als erste Halbfinalisten des Faustball-Worldtour-Finales in Vaihingen fest. Bereits im vergangenen Jahr machten der Südamerikameister aus Brasilien und der Europapokalsieger aus dem Nordschwarzwald den Weltpokalsieger unter sich aus. Die Brasilianerinnen setzten sich in Dennach im ersten Spiel mit 4:1 und in der zweiten Partie mit 4:2 durch.

In der Vorrunde des Worldtour-Finales unterm Kaltenstein ließ Clube Duque de Caxias wieder keine Zweifel aufkommen, dass der Titel nur über ihn gehen würde. Die Brasilianerinnen gewannen zunächst gegen Union Nußbach aus Österreich mit 3:0 (11:6, 11:8 und 14:12). Anschließend ließen sie auch dem TSV Calw kaum eine Chance – 3:0 (11:6, 11:3 und 15:14). Lediglich im dritten Satz konnte der Süd-Bundesligist mithalten, hatte sogar den einen oder anderen Satzball. Curitibas Hauptangreiferin Tatiane Schneider fand aber in den entscheidenden Situationen immer die Lücke. Oder aber Stephanie Dannecker und Henriette Schell am Schlag der Calwerinnen mussten so viel Risiko gehen, dass auch mal der eine oder andere Fehler unterlief.

Schwerer tat sich der TSV Dennach. Die Mannschaft um Nationalmannschaftsangreiferin Sonja Pfrommer setzte sich zwar in der ersten Runde souverän gegen die Sociedade Ginástica Novo Hamburgo mit 3:1 (11:7, 14:15, 11:4 und 11:9) durch. Doch der Bundesligist VfL Kellinghusen verlangte den Dennacherinnen in der nächsten Runde schon alles ab. Im entscheidenden Durchgang lagen die Nordschwarzwälderinnen beim Seitenwechsel sogar mit 4:6 in Rückstand. Doch mit all ihrer Routine brachte die Mannschaft um die Nationalspielerinnen Pfrommer sowie Annkatrin und Anna-Lisa Aldinger die Partie noch nach Hause – 3:2 (11:9, 9:11, 11:5, 7:11 und 11:8).

Den favorisierten Brasilianerinnen und Dennacherinnen folgten am Abend Sogipa Porto Alegre und der TSV Calw ins Halbfinale. Sogipa musste sich gleich am Morgen den Calwerinnen knapp mit 1:3 (11:7, 14:15, 10:12 und 8:11) geschlagen geben, räumte dann aber in der Trostrunde ab. Zunächst schickten die Brasilianerinnen Union Nußbach mit 3:1 (6:11, 11:5, 11:4 und 11:6) nach Hause. Dann setzten sie sich auch gegen den VfL Kellinghusen mit 3:1 (12:14, 11:8, 11:6 und 11:5) durch. Für die Kellinghusenerinnen war es wohl zu viel, dass sie, nachdem sie gegen Dennach schon fast mit einem Bein im Halbfinale gestanden waren, auch noch den ersten Satz gegen Sogipa in der Verlängerung verloren. Die Calwerinnen mussten sich in der zweiten Runde Duque de Caxias geschlagen geben, machten dann aber gegen den TSV Jona mit 3:0 (12:10, 11:6 und 11:6) den Halbfinaleinzug klar.