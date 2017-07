Von Michael Nachreiner

Die aktuellen U-18-Faustballer Deutschlands gehen mit gehörigem Druck in die Europameisterschaften im schweizerischen Kleindöttingen an diesem Wochenende. Der vorherige Jahrgang holte den Titel. Dennoch ist Bundestrainer Kolja Meyer zuversichtlich: „Das Ziel ist, den Titel zu verteidigen.“

Kleindöttingen/Vaihingen. Wenig Zeit blieb den Bundestrainern Kolja Meyer (TV Vaihingen) und Tim Lemke (TV Brettorf), um die besten U-18-Faustballer Deutschlands auszuwählen und die letztlich zehn für die Europameisterschaft nominierten Spielern für die kontinentalen Titelkämpfe vorzubereiten. Doch die hat ausgereicht, wenn es nach Meyer geht. „Die Arbeit im technischen Bereich haben wir den jeweiligen Heimtrainern der Spieler überlassen. Im konditionellen Bereich haben wir dagegen einige Anregungen gegeben, was die Spieler noch zusätzlich zum Heimtraining machen sollen“, berichtet der Bundestrainer. „Unsere Aufgabe war es nur noch, ein Team zu formen. Und das ist auch in der Kürze der Zeit möglich gewesen.“

Er sieht seine Mannschaft sogar mit einem kleinen Vorteil in die EM gehen. „Die gegnerischen Mannschaften sind immer schwer einzuschätzen. Aber ich denke, wir sind mit Österreich auf Augenhöhe. Gegen die Schweiz haben wir dagegen einen leichten Vorteil“, erklärt Meyer. „Aus den Leistungen des vergangenen Jahres kann man doch einige Rückschlüsse ziehen. Da haben wir zum Beispiel ein Testspiel gegen die Österreicher gewonnen.“

Der dritte Gegner in Kleindöttingen werden die USA sein. „Da die Nordamerikaner keine eigene Kontinentalmeisterschaft ausspielen, dürfen die US-Amerikaner bei einer anderen mitspielen. Letztlich haben sie sich für Europa entschieden“, berichtet Meyer. „Sie sind ganz schwer einzuschätzen. Aber ich würde mich wundern, wenn sie mitspielen könnten.“

Seit Mittwoch geht es in Karlsruhe noch um den Feinschliff, bevor die deutsche U-18-Nationalmannschaft heute Nachmittag in die Schweiz fährt. „Aktuell arbeiten wir am Feinschliff. Denn der Lehrgang in Hamm, bei dem wir auch den endgültigen Kader nominiert haben, war die letzte Maßnahme, bei der wir Vollgas gehen konnten“, erzählt Meyer. „Wir hatten zum Beispiel eine Trainingseinheit, in der wir nur am Zuspiel gearbeitet haben. Denn dort kommt es auf die Abstimmung an. Vor allem beim Schusszuspiel muss der Zuspieler wissen, wo der Schlagmann den Ball haben will.“ Doch auch um einzele Laufwege ging es – sogar mit Videoanalyse. Darüber hinaus standen Teambuildingmaßnahmen auf dem Programm. Meyer: „Wir haben auch ein paar nicht-faustballerische Aktivitäten gemacht. So haben wir zum Beispiel gekegelt. Das hat sich in der Sportschule angeboten. Und gestern waren wir beim Minigolf. Das hatten sich die Spieler selbst ausgesucht.“