Calwerinnen dominieren SDM

Nicht nur in der Frauen-Bundesliga überzeugt die Faustballabteilung des TSV Calw mit hervorragenden Leistungen, sondern auch bei der weiblichen Jugend. Die U 18 aus dem Schwarzwald gewann gestern die süddeutschen Meisterschaften, die in Vaihingen ausgetragen wurden. Calw dominierte seine Spiele und kam auch im Finale zu einem unangefochtenen Zwei-Satz-Sieg. Anna Winkler aus Kleinglattbach schnupperte nach ihrer schweren Knieverletzung erstmals wieder Wettkampfluft und hofft darauf, bei der deutschen Meisterschaft in fünf Wochen voll einsatzfähig zu sein. Foto: Küppers