Auswärtsspiel in Unterhaugstett ist zweitrangig

Von Michael Nachreiner

Unterhaugstett/Vaihingen. In einer verzwickten Situation befindet sich Markus Knodel. Auf der einen Seite „wollte ich dem TV Unterhaugstett in unserem letzten Saisonspiel in der 1. Bundesliga Süd an diesem Freitag um 19 Uhr Paroli bieten“, erklärt der Trainer der Erstligafaustballer