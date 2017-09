Auf feuchtem Rasen ist Empelde zu stark

Von Michael Nachreiner

Ohne Niederlage sind die U-12-Faustballer des TV Vaihingen bei der DM in Waibstadt durch die Vorrunde marschiert. Doch im Qualifikationsspiel zum Viertelfinale war bei feuchtem Rasen am zweiten Turniertag gegen TuS Empelde Endstation. „Im Trockenen würden wir sieben von zehn Spielen gegen Empelde gewinnen“, ist sich TVV-Trainer Max Winkler sicher. Am Ende wurde es Rang elf für die Vaihinger.

Waibstadt/Vaihingen. Etwas enttäuschend ist die Platzierung letztlich doch für die U-12-Faustballer des TV Vaihingen. Denn in der Vorrunde blieben sie noch ohne Niederlage. Lediglich gegen den Bayrischen Meister TV Herrnwahlthann und den Mecklenburg-Vorpommerschen Meister Güstrower SC mussten die Vaihinger einen Satz abgeben. Gegen den Hammer SC, den TV Dörnberg und den TSV Gnutz setzten sie sich jeweils mit 2:0 durch. „Dass wir so gut gespielt haben, war schon etwas überraschend. Gegen Herrnwahlthann habe ich im ersten Satz schon gedacht, ohje. Die Bayern hatten einen Spieler, der in Statur und Schlaghärte mit Johannes Jungclaussen damals vergleichbar ist“, berichtet Max Winkler. Doch immer wieder fanden der TVV-Trainer und sein Partner an der Seitenlinie, Nils Hantke, das passende taktische Mittel. Und: „Wir haben vorne durch Lucas Engelhard für unsere Verhältnisse überdurchschnittlich viele Punkte gemacht. Eva Winkler stach mit starker Abwehrarbeit heraus. Und ihr Zuspiel war sicher. Und hinten hat Max Staudenecker Bälle gezogen, die wahrscheinlich wenige Spieler bei dieser Meisterschaft geholt hätten“, berichtet Max Winkler. „Diese Achse hat uns stark gemacht. Aber die anderen Spieler sind kaum abgefallen.“

Als Gruppenzweiter mussten die Vaihinger ins Qualifikationsspiel gegen TuS Empelde. „Der Dritte der niedersächsischen Meisterschaft hatte einen Angreifer, der bestimmt 1,70 Meter groß war. Da die Leine nur 1,60 Meter hoch ist und der Rasen noch feucht war, war das nicht zu verteidigen, auch wenn die anderen Spieler um den Angreifer herum nicht so gut waren“, erklärt Max Winkler. Die Niederlage stieß die Vaihinger in ein Loch. „Das hat einen Knacks im Selbstvertrauen gegeben. Weil es am ersten Tag so gut bei uns gelaufen war, waren alle Feuer und Flamme, dass wir wirklich was reißen könnten“, berichtet der TVV-Übungsleiter.

Im Platzierungsspiel um die Ränge neun bis zwölf gegen den TV Brettorf fanden die Vaihinger dennoch gut in die Partie. Max Winkler: „Der Brettorfer Angreifer war Linkshänder und spielte fast ausschließlich auf unsere linke Abwehrseite. Die haben wir zugestellt. Und als wir den Ball selbst an der Leine hatten, haben wir unsere Chancen im ersten Satz genutzt.“ Doch in Durchgang zwei schlichen sich Fehler ein. „Die Angabe der Brettorfer haben wir weiter im Griff gehabt. Aber wir haben weniger Punkte im Angriff erzielt“, erklärt der TVV-Trainer. Beim Stand von 7:10 hatten die Niedersachsen Satzball. Lucas Engelhard ging volles Risiko. Max Winkler: „Das war ein super Ball. Leider ging er knapp ins Aus.“ Der verlorene Satz nagte aber weiter am Selbstbewusstsein. Im dritten Durchgang lief bei den Vaihingern nicht mehr viel zusammen.

Doch im Spiel um Platz elf gegen den TB Oppau zeigten die Vaihinger noch einmal, dass sie richtig guten Faustball spielen können. Zwar ging der erste Satz an die Pfälzer. Max Winkler: „Uns machte die kurze Angabe zu schaffen. Das wurde zwar besser, als wir die Mitte vorgzogen haben. Trotzdem haben wir den Durchgang noch verloren.“ Doch gleich zu Beginn von Satz zwei setzten sich die Vaihinger auf vier Punkte ab. Von da an lief es. „Mario Mißbach und Samuel Florus haben in der Abwehr fast keinen Punkt kassiert. Und Max Staudenecker war im Angriff souverän“, erzählt Max Winkler. Dieses Niveau hielten die Vaihinger auch im entscheidenden Durchgang – und freuten sich über den Pokal für den elften Platz. Max Winkler: „Das war ein versöhnlicher Abschluss und hat die Jungs und Mädels wieder etwas aufgeheitert.“

TV Vaihingen: Lucas Engelhard, Ricarda Stübbe, Florian Jantzen, Eva Winkler, Felix Schmidt, Samuel Florus, Mario Mißbach, Max Staudenecker, Felix Starke.