Bietigheim-Bissingen (red). Beim 6. Alwa-Cup des SC Bietigheim-Bissingen Steelers gehen an diesem Wochenende zwölf U-12-Mannschaften aus Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und der Schweiz sowie die Nationalmannschaft dieser Altersklasse aus den Niederlanden an den Start. Mehr als 250 Kinder beteiligen sich an dem Eishockeyturnier in der Ege-Trans-Arena und im benachbarten Talentschuppen, darunter auch die Steelers Youngsters.