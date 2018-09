Steelers setzen sich in Hannover mit 4:2 durch

Von Jan Simecek

Bietigheim-Bissingen. Exakt zwei Wochen, bevor gegen Aufsteiger Deggendorf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 beginnt, haben die Bietigheim Steelers bei den Hannover Indians ihren drittletzten Test gespielt. Die Mannschaft von Trainer Hugo Boisvert gewann am Freitagabend mit 4:2 gegen den Oberligisten, was aber zweitrangig war, da das Hauptaugenmerk immer noch darauf liegt, topfit für den ersten Spieltag zu werden.

Um mit Blick auf den Saisonstart kein Risiko einzugehen, ließ Boisvert gleich fünf Spieler zu Hause. Neben Frederik Cabana, der zuletzt schon in Dornbirn nicht dabei war, traten auch Pascal Grosse, Fabjon Kuqi, Max Prommersberger und Tyler McNeely die Reise in den Norden nicht mit an. Dafür durfte Sean Morgen von Kooperationspartner Sonthofen erstmals im Steelers-Trikot sein Können zeigen.

Auf Trainer Boisvert kam aber nicht nur wegen der vielen Änderungen viel Arbeit zu. „Wir haben uns in diesem Spiel nur auf uns selbst konzentriert, dabei aber immer wieder Fehler gemacht, die er dann auf der Bank korrigieren musste“, berichtet Volker Schoch aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Positiv stimme den Steelers-Geschäftsführer aber, dass es trotzdem zu einem Sieg gereicht habe.

Max Lukes brachte die Bietigheimer zunächst in der 6. Minute, wunderbar freigespielt von Matt McKnight, in Überzahl in Führung. Ebenfalls in Überzahl glichen die Indians durch Routinier Andreas Morczinietz aus. In der Schlussphase des ersten Drittels legte sich Steelers-Goalie Ilya Sharipov beinahe noch ein Ei ins eigene Netz. Laut Videobeweis rettete er aber kurz vor der Linie. So blieb es beim 1:1 bis zur Spielmitte, als beide Teams ihren Torhüter tauschten. Gegen Ex-Steelers Patrick Golombek gelang dann Marcus Sommerfeld nach Zuspiel von Dennis Swinnen das 2:1. Zu Beginn des Schlussabschnitts ließ dann Swinnen selbst das 3:1 folgen. Hannover verkürzte noch einmal durch einen harten Schlagschuss von Robert Peleikis, ehe Shawn Weller in Überzahl den Schlusspunkt setzte.

Nach drei freien Tagen steht für die Steelers ein wichtiger PR-Auftritt an. Heute Abend sind die Bietigheimer zur Präsentation auf der Festzeltbühne auf dem Pferdemarkt zu sehen.