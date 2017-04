Steelers hadern mit sich und Schiedsrichter

Von Jan Simecek

Und täglich grüßt das Murmeltier. „Es ist wie in diesem Film: immer und immer wieder passiert dasselbe“, hadert Kevin Gaudet am Mittwochabend nach der 2:4-Heimniederlage seiner Steelers. Die Bietigheimer stehen nun heute Abend um 19.30 Uhr mit dem Rücken zur Wand. Frankfurt benötigt nur noch einen Sieg, um Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 zu werden.

Bietigheim-Bissingen. Was Kevin Gaudet mit seiner Anspielung auf den bekannten Film mit Bill Murray meinte, konkretisierte er sogleich. „Wir beginnen gut. Löwen-Goalie Brett Jaeger ist aber da. Dann bekommt Frankfurt eine Überzahl, trifft und hat das Momentum auf seiner Seite. Wir hatten bislang noch nie das Momentum“, erklärt der Steelers-Trainer. Bislang lag das vermehrt am eigenen Zutun. Doch dieses Mal beschwerte sich Gaudet auch über die Unparteiischen. „Schon zum zweiten Mal haben wir 50 Minuten lang kein einziges Überzahlspiel. Das ist nicht fair“, klagt der Übungsleiter. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ging dem 1:0 der Frankfurter auch noch mindestens eine eklatante Fehlentscheidung von Hauptschiedsrichter Lasse Kopitz (Berlin) voraus. Bastian Steingroß war in Brett Jaeger hineingeschoben worden. Der hatte die Gelegenheit genutzt, um theatralisch abzuheben und sich fallen zu lassen. Eigentlich Strafe gegen Frankfurt wegen Unsportlichkeit, so saß aber nur der Steelers-Verteidiger auf der Strafbank, als Clarke Breitkreuz nach elfeinhalb Minuten traf. Man kann noch darüber streiten, ob dem Treffer ein Stockcheck von Joel Keussen gegen Robert Brown vorausging. Jedenfalls traf der Frankfurter den Bietigheimer Verteidiger mit ausgestreckten Armen, den Stock voraus, im Kopf-Schulter-Bereich, worauf Brown zu Boden ging. Diese Szene schaute sich Kopitz wohl im Videobeweis noch einmal an und entschied, dass alles korrekt abgelaufen war.

Aber die Steelers wurden nicht glücklich mit dem Unparteiischen, rieben sich auch an ihm auf, wo alle Kraft eigentlich für die Frankfurter nötig gewesen wäre. Es war jedoch auch eklatant, was Kopitz alles nicht pfiff. Ein klarer Ellenbogencheck gegen den Kopf von Dominic Auger, ein hoher Stock gegen den Helm von Max Lukes, dazu diverse weitere Stockschläge. Dafür flog Shawn Weller raus, nachdem er sich nach zwei heftigen Stockschlägen mit einem solchen wehrte. Am Unparteiischen lag es allerdings nicht, dass die Frankfurter nach etwas mehr als drei Minuten im zweiten Durchgang auf 2:0 erhöhten. C.J. Stretch stand nach einem Abpraller von Steelers-Goalie Sinisa Martinovic goldrichtig und völlig frei. „Ich habe es immer wieder gesagt, Playoffs sind auch eine Frage von Glück und Pech. Und wir haben bislang einfach kein Scheibenglück“, befand Gaudet nicht nur im Hinblick auf diesen Treffer. Immerhin hielt sein Team die Partie 29 Sekunden vor der zweiten Pausensirene offen, als es die Scheibe in Person von Weller regelrecht ins Tor arbeitete.

Doch das Spiel blieb nicht lange offen. Nach einem Fehler von Andreas Schwarz und einem Zuspiel von Clarke Breitkreuz zog Nils Liesegang nach nur 72 Sekunden im Schlussdrittel ab und traf völlig ungedeckt zum 3:1. Martinovic war in dieser Situation vielleicht vorzuwerfen, dass er freie Sicht hatte und dass sein Gegenüber sein Team mit teils deutlich unmöglicheren Paraden schadlos hielt.

Die Steelers wirkten nun regelrecht geknickt. Und dann kam erneut Pech dazu. Nicht nur, dass Weller einen dicken Batzen Luft in Richtung offenes Frankfurter Tor schaufelte, weil ihm kurz vor dem Schuss die Scheibe weggespitzelt worden war. Beim entscheidenden 1:4 stand Matt McKnight eigentlich auch perfekt, um den Aufbaupass der Frankfurter abzufangen. Doch die Scheibe sprang ihm über die Kelle. Dann ging es ganz schnell. Lukas Laub blieb zunächst hängen. Doch die Scheibe fiel ihm wieder genau auf den Schläger. Und im Nachschuss hatte er dann freie Bahn (52. Minute).

Es waren zwar noch über acht Minuten Zeit, doch so richtig konnten oder wollten die Steelers nicht mehr. Dass dennoch wenigstens ein zweiter Treffer gelang, lag auch ein wenig am Zufall. Denn als Kapitän Adam Borzecki in Überzahl abzog, brach ihm der Schläger. Der Schuss kam komplett anders, als Jaeger es erwartet hatte. Optimisten würden behaupten, es war der erste Anflug von Puckglück für die Steelers. Aber am Ende war es dreieinhalb Minuten vor dem Ende nur ein Treffer für die Statistik.

Mit drei Matchpucks im Gepäck kann Frankfurt heute Abend um 19.30 Uhr vor heimischem Publikum alles klar machen. Es wäre der zweite sogenannte Sweep in Folge in einer Finalserie – also vier Siege in Serie für ein Team –, den die Steelers erleiden. Im Vorjahr lag es auch an der Verletzungsmisere. Diesmal wirkt Frankfurt einfach hungriger. Gaudet sieht aber auch Parallelen. „Im letzten Jahr war Markus Keller, der Goalie der Kassel Huskies, der wertvollste Spieler der Serie, der sogenannte MVP, hat unglaublich gehalten. Dieses Mal ist Jaeger eine Wand.“