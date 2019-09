Steelers gewinnen auch ohne Vier

Küsnacht/Bietigheim-Bissingen (js). Auf vier Stammkräfte verzichtete Coach Hugo Boisvert, als Eishockey-Zweitligist Bietigheim Steelers mit 6:3 das Testspiel bei den GCK Lions in Küsnacht gewonnen hat. Alexander Preibisch, Frederik Cabana und Eric Stephan wurden verletzungsbedingt geschont. Yannick Wenzel war bei Kooperationspartner Iserlohn Roosters, dafür fuhr Julian Lautenschlager vom Seilersee mit in die Schweiz. Eigengewächs Simon Klatte stand wie in Mulhouse wieder im Aufgebot.

Stephon Williams, zuletzt im Elsaß ohne Gegentor, stand erneut zwischen den Pfosten und musste zunächst zwei Mal hinter sich greifen, ehe Dennis Swinnen und Rene Schoofs für ein 2:2 nach 20 Minuten sorgten. Verteidiger Chris Owens blieb im Powerplay der einzige Treffer des Mittelabschnitts vorbehalten. Norman Hauner, erneut Swinnen und Tim Schüle steuerten die Treffer zum Sieg bei.