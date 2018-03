Steelers erkaufen sich Halbfinaleinzug teuer

Von Jan Simecek

Die erste Etappe der Abschiedstour von Steelers-Trainer Kevin Gaudet ist erfolgreich gemeistert. Nach einem 5:2-Heimsieg gegen die Heilbronner Falken im fünften Viertelfinalspiel stehen die Bietigheimer mit 4:1 Siegen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2. Das Weiterkommen wurde aber teuer bezahlt. Alexander Preibisch zog sich eine Handverletzung zu, die das Saisonaus bedeutet.

Bietigheim-Bissingen. Alexander Preibisch war nicht der einzige Spieler der Bietigheim Steelers, bei dem das intensive Playoff-Derby gegen die Heilbronner Falken Spuren hinterlassen hat. Die Unterländer gingen ohnehin schon mit einigen Verletzten in die Serie, mussten dann auch noch auf Kyle Helms und nach dem Dienstagsspiel auf Ex-Steeler Dennis Palka verzichten. Darüber hinaus ging Tim Bernhardt nach dem Bandencheck von Frederik Cabana angeschlagen in die Freitagspartie. Bei den Steelers waren bis auf den gesperrten Cabana und Dominic Auger (Oberkörperverletzung) zunächst alle an Bord. Doch am Spielende war das Häuflein um einiges kleiner. Max Prommersberger bekam im Schlussabschnitt einen Puck ins Gesicht, musste im Krankenhaus genäht werden. Die Verletzung scheint aber nicht schwerer zu sein. „Zähne hat er keine verloren“, berichtete sein Trainer Kevin Gaudet. Auch nicht zu Ende gespielt hat Tyler McNeely, der nach einem Frustfoul von Brad Ross benommen vom Eis geführt werden musste. Auch hier befürchtet Gaudet zunächst nichts Schlimmeres. Preibisch war dagegen bis zur Schlusssirene mit von der Partie. Doch dann kam die Hiobsbotschaft. Nach Ende der Partie wurde eine Handverletzung festgestellt, die das Saisonaus für ihn bedeutet.

Damit steht nun fest, dass die Steelers kein einziges Mal in dieser Saison komplett auflaufen werden. Zu Beginn des fünften Viertelfinalspiels waren sie aber zumindest fast komplett. Denn Benjamin Zientek war nach überstandener Handverletzung wieder ins Team zurückgekehrt. Doch die dezimierten Falken gewannen das erste Bully und hatten die erste Druckphase. Am Ende des ersten Wechsels befreiten sich die Steelers jedoch, und dann ging es blitzschnell. Nach einem Distanzschuss von Bastian Steingroß staubte Shawn Weller nach nur 48 Sekunden zum 1:0 ab.

Frühe Führung spielt Steelers in die Hände

Die frühe Führung passte gut ins Konzept der Steelers. Die konnten sich nun auf ihre Defensive konzentrieren, die in den ersten Partien nicht immer sattelfest gewesen war. 40 Minuten gelang dies auch sehr gut. Die Falken kamen kaum einmal zu richtig gefährlichen Chancen. Nur ein Mal hatten Steelers-Goalie Ilya Sharipov und seine Vorderleute Glück, als Kevin Lavallée in der 30. Minute in Überzahl nur die Latte traf. Es wäre der Anschlusstreffer zum 1:2 gewesen. Denn in der 26. Minute hatte McNeely seinen Schläger in einen Schuss von Norman Hauner gehalten und die Scheibe unhaltbar abgefälscht.

Doch statt 2:1 stand es 70 Sekunden vor Drittelende 3:0. Kurz nach Ablauf eines Powerplays sah Justin Kelly von hinter dem Tor den aufgerückten Verteidiger Rob Brown völlig frei. Der fackelte nicht lange und traf in den rechten Winkel.

Zu Beginn des Schlussdrittels hatte Weller das 4:0 auf dem Schläger. In der 43. Minute war er alleine auf dem Weg zum Heilbronner Tor, wurde aber noch gefoult. Den fälligen Penalty vergab der amerikanische Publikumsliebling. 20 Sekunden später stand es plötzlich nur noch 1:3. Jordan Heywood war die Scheibe nach einer unübersichtlichen Situation vor Sharipov genau auf den Schläger gesprungen. Und exakt 200 Sekunden später war die Partie wieder völlig offen. Sharipov hatte gegen Bernhardt noch glänzend reagiert, beim anschließenden Schlagschuss von Goldhelm Brandon Alderson bekam er allerdings die Schoner nicht schnell genug aufs Eis.

Die Partie drohte kurzzeitig zu kippen. „Heilbronn hatte Chancen zum 3:3“, bestätigte auch Gaudet. Doch dann eroberte Kelly gegen Bernhardt den kurz zuvor durch eine Befreiung unter Druck verlorenen Puck zurück und machte die Partie schnell. Er und Marcus Sommerfeld hatten nur noch Patrick Kurz und Torhüter Marcel Melichercik vor sich. Mit einem sauberen Querpass wurde der Verteidiger aus dem Spiel genommen, und Sommerfeld visierte genau den rechten Torwinkel an. Keine Chance für Melichercik bei drei, vier Metern Entfernung.

Ziemlich genau zehn Minuten waren da noch zu spielen. Und bei den Falken kam gegen die nun wieder stabilere Steelers-Defensive zunehmend Frust auf. Besonders bei Brad Ross, der ohnehin im Laufe der Serie, durch einige unsaubere Aktionen aufgefallen war. Er hatte nach einem Stockschlag zur Mitte des Spiels auch schon eine Disziplinarstrafe wegen Meckerns abgesessen. Und knapp fünf Minuten vor dem Ende checkte er nun McNeely aus rund einem Meter in die Bande. Die Strafe war die gleiche wie bei Cabanas Check gegen Bernhardt in einem früheren Spiel. Ross musste unter die Dusche. Knapp fünf Minuten vor dem Ende war für ihn somit die Saison schon zu Ende. Denn soviel war klar: In Unterzahl würden die Falken die Partie nicht mehr drehen.

Im Gegenteil. Knapp zwei Minuten vor dem Ende drückte Weller den eigenen Abpraller aus der Luft über die Linie – 5:2. Damit war die Partie und das Viertelfinale gelaufen. „Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Denn wir wussten, dass die Serie wieder komplett offen wäre, wenn Heilbronn gewinnt. Das haben wir größtenteils mit sehr diszipliniertem Spiel gut umgesetzt“, fasste Gaudet zusammen.

Wer Gegner im Halbfinale ist, entscheidet sich erst am Dienstag

Der Gegner in der Halbfinalserie steht unterdessen noch nicht fest. Der ESV Kaufbeuren zog zwar nach einem 1:0 nach Verlängerung gegen die Roten Teufel Bad Nauheim mit ebenfalls 4:1 Siegen schon ins Halbfinale ein. Und die Frankfurter Löwen folgten am gestrigen Sonntag mit 4:2 Siegen gegen die Kassel Huskies, nachdem sie die ersten beiden Partien verloren hatten. Doch der Vorrundenprimus SC Riessersee muss noch ums Weiterkommen bangen. Er muss morgen im siebten Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau noch einmal ran. Damit ist bislang nur sicher, dass die Steelers am Gründonnerstag um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel ins Halbfinale starten werden. Der Gegner wäre Crimmitschau, sollten die Eispiraten in Riessersee gewinnen. Kommt der SCR weiter, bekommen es die Bietigheimer im Halbfinale – in einer Neuauflage der letztjährigen Endspielserie – mit den Löwen Frankfurt zu tun.