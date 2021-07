Steelers erhalten DEL-Lizenz

Bietigheim-Bissingen (skl). Nun ist es amtlich. Die Eishockey-Cracks der Bietigheim Steelers werden in der nächsten Saison in der höchsten deutschen Spielklasse aufs Eis gehen. Nach dem sportlichen Aufstieg Ende Mai nach einem packenden Playoff-Finale gegen die Kassel Huskies in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 bescheinigte die DEL den Steelers am Freitagnachmittag auch endlich die wirtschaftliche Tauglichkeit fürs Oberhaus.

Neben den Steelers erhalten auch alle 14 weiteren Clubs die Lizenz für die anstehende DEL-Spielzeit. Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf. „Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich möchte allen Clubs für die Arbeit danken. Die Prüfung war erneut in Zeiten von Corona nicht einfach. Die Clubs haben allesamt gerade bei den Zuschauern sehr defensiv kalkulieren müssen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Die Bietigheimer starten in ihre Premierensaison in der DEL am 10. September mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt. Das Auftaktspiel der neuen Saison findet derweil in der Hauptstadt statt. Der Meister Eisbären Berlin empfängt am ersten Spieltag den EHC Red Bull München. Die Saison wird für die Olympischen Spiele 2022 in Peking vom 30. Januar bis 20. Februar unterbrochen. Deshalb werden die diesjährigen Playoffs um die deutsche Meisterschaft im Best of Five-Modus gespielt.

„Ein großer Traum geht in Erfüllung. Ich bedanke mich bei allen, die über all die Jahre unsere Aktivitäten und Arbeit unterstützt haben. Wir sind jetzt in der Beletage des deutschen Eishockey angekommen“, teilt der Geschäftsführer der Steelers, Volker Schoch, auf den Social-Media-Kanälen des frischgebackenen Erstligisten mit. Dass es dabei in der Spielzeit 2021/2022 für den im Vergleich mit den Mitbewerbern finanziell klammen Aufsteiger einzig um den Klassenverbleib gehen kann, darüber ist sich Schoch im Klaren: „Vom ersten Spieltag an wird es bei uns darum gehen, die Klasse zu halten. Dafür werden wir alles tun. Für mich steht nun ein entspannterer Sommer als im letzten Jahr an.“