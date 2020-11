Steelers bleiben ungeschlagen

Bietigheim-Bissingen (ae). Der Freitagabend war ein Abend für Sentimentalitäten. Denn beim fünften Duell des Get-ready-Cups gegen die Ravensburg Towerstars mussten sich die Bietigheim Steelers mal wieder von ihren Fans verabschieden, zumindest für die nächsten November-Wochen. Dies tat der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 mit einer weiteren Galavorstellung und dem dritten Heimsieg bei dem Vorbereitungsturnier. 500 Zuschauer sahen einen 7:2-Erfolg ihrer Lieblinge, die sich damit bereits vorzeitig zum Turniersieger kürten. Schon fünf Tage zuvor hatten sich die Bietigheimer bei den Oberschwaben locker mit 5:1 durchgesetzt.

Die Ege-Trans-Arena war erneut ausverkauft – unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen. Just zum Saisonstart in der DEL 2 müssen die Profiteams ihre Begegnungen auf Anordnung der Politik dann bis auf Weiteres ohne Zuschauer bestreiten. Vom Anpfiff weg strotzten die Steelers gegen die Ravensburger vor Spielfreude. Mit vielen guten Kombinationen kamen sie immer wieder gefährlich vor den Kasten der Towerstars – und schlugen dort im ersten Drittel auch vier Mal zu. Als Torschützen durften sich Robert Kneisler (7. Minute), C.J. Stretch (12.), Matt McKnight (14.) und Calvin Pokorny (15.) feiern lassen. Zwischenzeitlich hatte David Zucker in Überzahl zum 1:1 ausgeglichen (9.).

Bemerkenswert war, dass mit dem 19-jährigen Kneisler und dem 22-jährigen Pokorny zwei junge Spieler aus dem vierten Sturm als Vollstrecker in Erscheinung traten, was zweierlei zeigt: Trainer Danny Naud gibt auch dem Nachwuchs eine Chance und das nötige Vertrauen – und die Steelers sind heuer im Angriff vielseitig gefährlich und nicht mehr nur von zwei, drei Ausnahmekönnern vom Kaliber eines McKnight abhängig.

Bei Bietigheim stand Jimmy Hertel zum zweiten Mal von Anfang an zwischen den Pfosten – und hinterließ erneut einen sicheren Eindruck. Mit dem aus Frankfurt gekommenen Neuzugang und Cody Brenner scheint der SCB auch auf der Torhüterposition gerüstet für den Aufstiegskampf in der Spielzeit 2020/2021.

Im zweiten Durchgang ließ sich Hertel jedenfalls kein zweites Mal überwinden. Dagegen erwischte es seinen Towerstars-Gegenüber Olafr Schmidt in der vorletzten Minute gleich doppelt: Nach einem Fangfehler von Kilian Keller traf Yannick Wenzel über die Schulter des Goalies hinweg zum 5:1 ins kurze Eck. 34 Sekunden später war Benjamin Zientek erfolgreich und beendete damit Schmidts Arbeitstag – Niklas Treutle, den die Towerstars für vier Wochen vom DEL-Club Nürnberg Ice Tigers ausgeliehen haben, gab seinen Einstand.

Der Nationaltorhüter musste im Schlussdrittel nur ein Mal hinter sich greifen – Riley Sheen, Bietigheims Torschütze Nummer sieben, vollstreckte zum 7:2-Endstand (52.). Zuvor hatte Robbie Czarnik mit einem strittigen Treffer – er hatte sich den Puck aus der Luft gepflückt und ihn sich in den Lauf gelegt – auf 2:6 verkürzt (47.), worauf sich die Schiedsrichter einige Pfiffe anhören mussten. Mit viel Applaus und stehenden Ovationen verabschiedeten die Zuschauer die Steelers-Mannschaft aber in die Kabine – und die klatschte bei ihrer Ehrenrunde durchs Oval fleißig zurück.

„Es ist wichtig, dass wir endlich unsere Chancen nutzen. Denn so machen wir uns das Leben viel einfacher. Das ist der große Unterschied zu den vergangenen zwei Wochen“, lobte Tim Schüle die Offensivleistung seines Teams. Der 30-jährige Verteidiger und gebürtige Bietigheimer verfolgte die Partie von der Tribüne aus. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Schüle betonte: „Bei mir zwickt es seit Sonntag ein bisschen. Darum habe ich am Donnerstag auch nicht trainiert.“

Zwei Tage darauf holten sich die Steelers auch den sechsten Sieg im sechste Spiel des Get-ready-Cups. Beim für den Ausgang des Vorbereitungsturniers bedeutungslosen Derby im Unterland – bei der Generalprobe für den DEL-2-Saisonauftakt an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim EC Bad Nauheim waren noch einmal 250 Zuschauer erlaubt – setzten sich die Bietigheimer bei den Heilbronner Falken mit 6:3 durch. Die Gäste stellten dabei schon früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach zehn Minuten führten sie mit 3:0, nach rund einer Viertelstunde stand es nach Treffern von Norman Hauner (8.), Stretch (10.), McKnight (11.) und Max Renner (16.) 4:0 für die Mannschaft von Trainer Naud. Die Heilbronner – zusätzlich zu Tim Miller, Bryce Gervais, Davis Koch, Michael Knaub und Brock Maschmeyer, die bereits am Freitag beim 5:3 beim ESV Kaufbeuren gefehlt hatten, standen gegen die Steelers auch Ian Brady sowie Matthew Neal zur Verfügung – taten sich vor allem mit dem aggressiven Forechecking der Bietigheimer nicht zurecht. Der Aufbau wurde so empfindlich gestört, dass er vogelwild aussah.

Falken-Star Dylan Wruck verkürzte aber mit einem Doppelpack auf 2:4 (19. und 21.). Es war so etwas wie der Weckruf für die Gastgeber, die sich nicht abschlachten lassen wollten und im zweiten Viertel auch besser in der Partie waren. Hätte das Powerplay besser geklappt, wären die Heilbronner auf 3:4 herangekommen. Stattdessen bedeutete Stretchs zweiter Treffer das 5:2 (35.), kaum dass die Bietigheimer wieder vollzählig waren. Valentino Klos antwortete aber nur 23 Sekunden später mit dem 3:5. Und wieder vergaben die Gastgeber die Chance auf ein Tor heranzukommen. Erneut in Überzahl – dieses Mal sogar für 90 Sekunden in doppelter.

Auch im Schlussdrittel machten die Heilbronner Druck. Ein Tor wollte aber nicht fallen. Die Steelers dagegen machten nicht mehr als notwendig und schaukelten den Sieg sicher nach Hause. Mit einem Empty-Net-Goal – die Falken hatten ihren Goalie Matthias Nemec frühzeitig zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis – machte Alexander Preibisch in der vorletzten Minute das halbe Bietigheimer Dutzend voll.