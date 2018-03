Steelers bangen um Spitzenplatz in Playoffs

Von Jan Simecek

Bietigheim-Bissingen. Die Bietigheim Steelers taumeln dem Ende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 entgegen. Beim Nachholspiel in Crimmitschau konnte Trainer Kevin Gaudet nur 13 Feldspieler aufbieten. Und die unterlagen sang- und klanglos mit 1:7. Bereits die zweite deutliche Schlappe innerhalb von zehn Tagen. „Ich wäre lieber am Freitag hier angetreten, da hätte ich wenigstens noch eine Reihe mehr zusammen bekommen“, eröffnete Gaudet die Pressekonferenz nach dem Spiel. Das war jedoch nicht gegangen, weil die Heilbronner Polizei den Bus gestoppt hatte.

Die genauen Umstände des unfreiwilligen Endes der Fahrt sind unterdessen immer noch nicht geklärt. Im Zentrum steht die gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis, Fahrgäste befördern zu dürfen. „Und das Unternehmen hatte diese seit 2017 nicht mehr“, sagt der Sprecher des Landratsamts, Manfred Körner. Grundsätzlich ist solch eine Erlaubnis befristet und muss regelmäßig aufs Neue beantragt werden. Das sei zwar bereits durch den Unternehmer geschehen – aber erst in der vergangenen Woche. „Vom Antrag bis zur Genehmigung dauert es aber eine gewisse Zeit. Da müssen einige Dinge überprüft werden. Es geht nicht nur um einen Stempel“, ergänzt Körner.

Dass die Erlaubnis zur Personenbeförderung nicht vorlag, hat das Landratsamt an die Polizei weitergegeben. Den Vorwurf, der Zeitpunkt der Kontrolle sei willkürlich gewählt, weist Rainer Köller von sich. „Uns haben Hinweise erreicht, dass der Unternehmer trotz fehlender Erlaubnis Busse fahren lässt“, erklärt der Sprecher der Heilbronner Polizei. Da sei es naheliegend, die Kontrolle zu einem Termin wie einem Eishockeyspiel durchzuführen, dessen Ort und Zeit bekannt sind.

Doch auch der Busunternehmer sieht sich im Recht. „Wir haben nichts falsch gemacht“, sagt er gegenüber der „Heilbronner Stimme. Und der von ihm beauftragte Rechtsanwalt Ralph Andreß aus Heilbronn ergänzt: „Ich kann das Vorgehen von Landratsamt und Polizei nicht nachvollziehen. Aus unserer Sicht liegt eine Ausnahme vor, die das Personenbeförderungsgesetz ausdrücklich vorsieht.“ Nämlich, dass der Unternehmer den Transport nicht selbst abwickelt, sondern eine Firma beauftragt, die den Bus mietet und über die Genehmigung verfügt. Andreß: „Diese Unterlagen lagen bei allen Busfahrern vor.“

Denn am Freitag hätte Gaudet noch auf eine weitere komplette Sturmreihe zurückgreifen können. Shawn Weller war nach seiner überzogenen Spieldauerstrafe am Sonntag gesperrt. Tyler McNeely hatte sich beim üblen Check des Dresdners Tadas Kumeliauskas verletzt und droht länger auszufallen. Bei der anschließenden Bestrafungsaktion hatte sich Benjamin Zientek wohl ein Blessur zugezogen. Dazu fehlten Max Prommersberger, Bastian Steingroß (beide Oberkörper). René Schoofs und Norman Hauner (beide Unterkörper) standen ohnehin nicht zur Verfügung. Und da Justin Kelly nach seiner langen Verletzung nur ein Schatten seiner selbst ist und Eigengewächs Leon Müller nur sporadisch eingesetzt wird, hatte Gaudet im Grunde sogar nur elf Feldspieler zur Verfügung. Und das auch nur, weil Frederik Cabana, bei dem am Freitag eine Rückkehr noch ausgeschlossen wurde, wieder mit an Bord war.

Ausgerechnet der Rückkehrer erzielte dann auch das einzige Tor der Steelers zum zwischenzeitlichen 1:4 in der 35. Minute. Es war nicht so, dass die Steelers ansonsten chancenlos waren. Es war wie schon gegen Kaufbeuren. Der Tabellenführer hatte Möglichkeiten en masse, nutzte sie aber nicht – allein fünf, sechs hochkarätige Chancen im ersten Drittel, darunter Konter in Unterzahl durch Cabana und Alexander Preibisch. Crimmitschau hatte drei Möglichkeiten in den ersten 20 Minuten, machte daraus ein Tor durch Brock Maschmeyer und legte dann in der 27. Minute in Unterzahl durch Scott Allen nach. „So läuft das einfach bei uns in den letzten Spielen. Wir haben immer zu Beginn gute Chancen und machen die nicht rein. Dann ist der Gegner unglaublich effizient. Wir machen zwar Fehler, aber die Gegner nutzen das auch eiskalt aus“, fasste ein frustrierter Gaudet zusammen.

Und es ging gerade so weiter. Bis die Steelers auch endlich einmal eine Chance nutzten, stand es bereits erneut durch Allen sowie Ole Olleff 0:4. „Wir haben zwar versucht, uns zurückzukämpfen, aber das ist bei diesem Spielstand natürlich unglaublich schwer“, erklärte Gaudet. Zumal Crimmitschaus Ossi Saarinen gerade einmal 122 Sekunden nach dem Ehrentreffer in Überzahl den alten Abstand wieder herstellte. Im Schlussdrittel versuchte sich Bietigheim dann nur noch in Schadensbegrenzung. Die gelang aber auch nicht so richtig. In der 42. und 51. Minute musste der Tabellenführer noch zwei weitere Gegentore durch Ivan Ciernik und Robbie Czarnik hinnehmen.

Morgen Abend geht es für die Steelers um nicht weniger als die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2, die sie seit dem zehnten Spieltag ununterbrochen innehaben. Der Vorsprung auf den SC Riessersee beträgt nur noch einen Punkt. Und der direkte Verfolger ist morgen um 19.30 Uhr zu Gast in die Ege-Trans-Arena. Bei den Werdenfelsern lief es zuletzt auch nicht ganz rund. Immerhin gingen zwei der vergangenen drei Partien – in Bad Nauheim und gegen Kaufbeuren – verloren. In Heilbronn meldete das Team von Trainer Toni Söderholm jedoch mit einem deutlichen 7:2-Erfolg seine Ansprüche auf den Hauptrundensieg an. Mit einem eigenen Erfolg nach regulärer Spielzeit hätten die Steelers den allerdings sicher in der Tasche. Dann könnte Riessersee auch mit einem Sieg gegen Bayreuth und einer Niederlage der Steelers in Kassel, das noch um Punkte kämpft, um in der ersten Runde der Playoffs Heimrecht zu haben, die Bietigheimer nicht mehr einholen.