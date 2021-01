Ravensburg (red). Die Bietigheim Steelers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 an diesem Sonntag zu einer recht ungewöhnlichen Zeit ran: Die Ravensburg Towerstars haben das baden-württembergische DEL-2-Duell in Absprache mit den Bietigheimern und der Liga von 18.30 auf 14.30 Uhr vorverlegt.

Das bereits zwei Mal verschobene Nachholspiel der Steelers bei den Löwen Frankfurt vom 19. Spieltag findet am Dienstag, 16. Februar (19.30 Uhr), statt.