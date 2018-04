SCR stellt mit Abstand beste Formation

Von Jan Simecek

Ab heute Abend stehen die Bietigheim Steelers zum sechsten Mal in Folge im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2. Es sind gleichzeitig die definitiv letzten Spiele unter Trainer Kevin Gaudet, der für alle sechs Finalteilnahmen verantwortlich zeichnet und trotzdem keinen neuen Vertrag erhielt. Gerne würde er gegen den SC Riessersee seinen dritten Titel mit den Steelers holen.

Bietigheim-Bissingen. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten Teams der Hauptrunde, das heute Abend um 20 Uhr in der altehrwürdigen Olympia-Eissporthalle in Garmisch-Partenkirchen startet und am Sonntag um 17 Uhr zum ersten Mal in der Bietigheimer Ege-Trans-Arena stattfindet. Beide Teams, der SC Riessersee und die Bietigheim Steelers, hatten einen eher durchwachsenen Start in die Saison. Und während die Steelers ab Anfang Oktober den Platz an der Sonne für sich gepachtet zu haben schienen, dauerte es bei den Werdenfelsern etwas länger, bis sie in Fahrt kamen. Vom sechsten Platz kommend, rollten sie aber am Ende das Feld von hinten auf und verdrängten am vorletzten Spieltag mit einem 5:4 nach Penaltyschießen in Bietigheim die Steelers noch von der Spitzenposition.

Nun stehen sich beide Mannschaften wieder gegenüber. Die Hauptrundenbilanz spricht dabei einerseits für die Steelers, weil sie 7:5 Punkte und 16:14 Tore zu Buche stehen haben, andererseits aber auch für den SC Riessersee, weil dieser die vergangenen beiden Partien für sich entschieden hat – allerdings äußerst knapp nach Verlängerung und Penaltyschießen. Im Endeffekt spricht alles für eine sehr enge Serie, bei der unter Umständen Kleinigkeiten entscheiden können.

Beim SC Riessersee könnte eine dieser Nuancen die Torhüterposition sein. Stammgoalie Mathias Nemec hatte sich zum Ende der Hauptrunde verletzt, war aber rechtzeitig zu den Playoffs zurückgekehrt. Bei der über sieben Partien gehenden Viertelfinalserie gegen Crimmitschau war er auch ein ganz wichtiger Faktor. Dann verletzte er sich aber im Halbfinale gegen den ESV Kaufbeuren erneut. Sein Ersatz Andrew Hare, der zu Saisonbeginn noch in Heilbronn zwischen den Pfosten stand, spielte zwei Mal stark, holte sich in seiner ersten Partie sogar einen Shutout. Doch da Hare im Gegensatz zum Deutsch-Tschechen Nemec einen Ausländerplatz belegt, musste einer von vier Feldspielern draußen bleiben. Es traf beide Male Louke Oakley. Deshalb entschied sich SCR-Trainer Toni Söderholm im entscheidenden sechsten Halbfinalspiel für Förderlizenztorhüter Kevin Reich vom EHC Red Bull München und ließ Hare auf der Tribüne. Doch die Münchner stehen in der DEL selbst im Finale. Es ist also fraglich, ob Reich gegen die Steelers zur Verfügung steht.

Sollte der junge Förderlizenztorhüter für München seine Schlittschuhe schnüren, könnte man dies durchaus als Nachteil für die Garmischer werten. Denn der SCR verfügt ohnehin über weniger Tiefe im Kader als die Steelers. Die erste Reihe ist dagegen erstklassig. In der Plus-Minus-Statistik, die angibt, wie oft ein Spieler bei einem eigenen oder einem gegnerischen Tor auf dem Eis steht, liegt sie mit Liga-Topscorer Richie Mueller, dem zum besten Spieler der DEL 2 gewählten Andreas Driendl, dem Deutsch-Tschechen Lubor Dibelka sowie den beiden Verteidigern Felix Thomas und Julian Eichinger meilenweit vorne. Bei den Steelers ist dieses Gefälle so nicht vorhanden. Da liegen neun Spieler ungefähr gleichauf.

Wenn Gaudet es also schafft, die erste Reihe der Riesserseer halbwegs zu neutralisieren, könnte dies schon die halbe Miete auf dem Weg zum Titel sein. Und dass der Steelers-Trainer immer noch eine Überraschung aus dem Hut zaubert, hat er nicht zuletzt im Halbfinale gegen Titelverteidiger Löwen Frankfurt bewiesen. Nachdem im Viertelfinale gegen Heilbronn das Powerplay ohne den Verletzten Dominic Auger überhaupt nicht gelaufen war, hat er gegen Frankfurt eine Überzahlformation mit fünf Stürmern aufs Eis geschickt, die mit neun Treffern letztlich bedeutenden Anteil am Weiterkommen hatte.

Auf was die Steelers aber dringend aufpassen müssen, ist ihre eigene Präsenz auf der Strafbank. Der SCR verfügt zwar statistisch gesehen nur über das viertschlechteste Powerplay der zehn Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert hatten. Doch Bietigheim ist hier auch nur einen Platz und etwas mehr als sechs Prozent besser. Außerdem ist Garmisch die fairste aller Mannschaften im Halbfinale. 139 Strafminuten stehen 216 bei den Steelers gegenüber, die die Böse-Buben-Tabelle anführen. Das sind etwas mehr als zehn Strafminuten pro Partie bei 13 Spielen gegenüber fast 20 Minuten im Schnitt in den elf Bietigheimer Begegnungen. Allein die Quantität könnte hier also ein Faktor sein.

Auch beim Kader spricht letztlich die Quantität ein wenig für den Hauptrundensieger. 17 Feldspieler hatten die Werdenfelser zuletzt in Kaufbeuren auf dem Spielberichtsbogen, bei den Steelers waren es nur 15. Nach dem zwischenzeitlichen Ausfall von Max Lukes brachte Gaudet sogar nicht einmal mehr drei volle Angriffsreihen zusammen. Immerhin könnte sich diese Situation entspannen. Norman Hauner und eventuell auch Rob Brown könnten schon zum ersten Spiel, aber mindestens während der Serie ins Team zurückkehren. Aus taktischen Gründen schweigen sich die Steelers-Verantwortlichen da aber grundsätzlich aus.