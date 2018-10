Drucken Was man selbst beim 6:3-Heimsieg gegen Bad Tölz am Freitag nicht so recht glauben mochte – die Bietigheim Steelers haben das Eishockeyspielen nicht verlernt. Das stellten sie beim 5:3-Derbysieg in Heilbronn eindrucksvoll unter Beweis. Bei besserer Chancenverwertung... »