Proske feiert perfekte Heimkehr nach Weißwasser

Bietigheim-Bissingen (ae/red). Eine schönere Rückkehr an die langjährige Wirkungsstätte hätte sich Florian Proske wohl nicht vorstellen können. Trainer Hugo Boisvert schenkte dem Förderlizenzspieler aus Nürnberg im DEL-2-Gastspiel der Bietigheim Steelers bei dessen Ausbildungsverein Lausitzer Füchse das Vertrauen im Tor – und auf Anhieb feierte Proske mit dem amtierenden Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 einen Shutout: 3:0 hieß es am Ende für den Titelverteidiger aus dem Ellental. Zur Krönung des Tages wurde der 22-jährige Goalie auch noch als bester Gästespieler ausgezeichnet. Zwei Tage zuvor hatten die Steelers noch eine 2:4-Niederlage gegen die Löwen Frankfurt hinnehmen müssen. „Ich bin enttäuscht. Wenn du nicht 60 Minuten voll konzentriert spielst, hast du gegen eine Mannschaft wie Frankfurt keine Chance“, bilanzierte Bietigheims Trainer Boisvert.

Wie erwartet begannen die Löwen nach ihrem zuletzt punktlosen Wochenende bissig. Sie spielten aber nicht nur körperbetonter als die Steelers, sondern auch wesentlich präziser. Topscorer Matt Pistilli, der bisher beste DEL-2-Torschütze in der noch jungen Saison, war in der 6. Minute der einzige Treffer im Auftaktdrittel vorbehalten: Der kanadische Stürmer hob die Scheibe aus spitzem Winkel über den bereits auf dem Eis liegenden Steelers-Goalie Sinisa Martinovic hinweg zum 1:0 ins Netz. Die beste Bietigheimer Ausgleichschance resutlierte aus einem Penalty, den Norman Hauner herausgeholt hatte. Der 26-Jährige trat selbst an, scheiterte aber an Gästetorwart Felix Bick (13. Minute). Das Spiel der Steelers war aber vor allem durch Ungenauigkeiten und Fehlpässe geprägt.

In der 25. Minute legten die Löwen sogar den zweiten Treffer nach – und dabei machte Martinovic eine unglückliche Figur. Dem Routinier rutschte ein Schuss von Carter Proft durch. Der mitgelaufene Eduard Lewandowski bedankte sich für die unverhoffte Chance und schob die Scheibe zum 2:0 in den leeren Kasten. Fast schon trotzig fiel die Bietigheimer Reaktion auf den Zwei-Tore-Rückstand aus. In der 31. Minute durften die Spieler und Anhänger des Meisters dann erstmals ein – durchaus kurioses – Tor bejubeln. Bick hatte einen Schuss von Matt McKnight in die Mitte abgewehrt, wo Alexander Preibisch den Puck aber verpasste. Nicht so Frankfurts zurückgeeilter Verteidiger Dalton Yorke, der die Hartgummischeibe unfreiwillig zum 1:2 ins eigene Gehäuse bugsierte. Die prompte Strafe für den 22-jährigen Deutsch-Kanadier, denn kurz vor dem Treffer hatte er Marcus Sommerfeld heftig geschubst. Drei Minuten später fiel der Ausgleich: Nach einem abgefälschten Schuss, der von der Bande abgeprallt war, kam Dennis Swinnen an die Scheibe, ließ zwei Gegenspieler stehen und schloss rotzfrech zum 2:2 ab (34.). Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur zweiten Drittelpause beim Remis.

Auch im letzten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Zum Frankfurter Matchwinner avancierte in der 57. Minute Brett Breitkreuz, der nach Pistillis Zuspiel in zentraler Schussposition mit der Rückhand ins lange Eck traf – relativ unbedrängt. 118 Sekunden vor Schluss nahm Boisvert Martinovic zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Und da Pistilli eine Strafzeit aufgebrummt bekommen hatte, drängten die Steelers im Spiel sechs gegen vier auf den Ausgleich – vergebens. 27 Sekunden vor der Sirene gelang Proft mit einem Schuss ins verwaiste Torsogar noch das 4:2.

Zwei Tage darauf zeigten sich die Steelers gut erholt von der Heimniederlage gegen die Löwen Frankfurt. Sie fingen in der Eisarena Weißwasser zwar nervös an, legten dann aber bis zum Schluss eine konzentrierte und disziplinierte Vorstellung hin. Die Kritik von Boisvert, der nach dem Frankfurt-Spiel noch die Leistungsschwankungen während der Partie moniert hatte, waren bei den Profis offenbar auf offene Ohren gestoßen. In der 9. Minute gelang dem formstarken Yannick Wenzel mit einem Hammerschuss ins lange Eck die 1:0-Führung. Der Meister spielte schlauer und besser zusammen als die Füchse, die sich allzu oft in Einzelaktionen verstrickten.

Der zweite Steelers-Treffer fiel im Powerplay: Füchse-Goalie Maximilian Franzreb wehrte einen Schuss von Marcus Sommerfeld von der blauen Linie nach vorne ab – genau vor den Schläger von Hauner, der sich den Puck noch zurechtlegte und dann zum 2:0 abschloss (25.). Den 3:0-Endstand besorgte Topscorer Matt McKnight mit einem Schuss ins leere Tor, nachdem die Lausitzer Franzreb zugunsten eines Feldspielers vom Eis genommen hatten (58.).

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und darüber, wie wir nach der ärgerlichen Niederlage gegen Frankfurt gespielt haben. Die Jungs waren bereit – trotz der langen Fahrt“, sagte Boisvert. Sein Gegenüber Corey Neilson zog dagegen ein langes Gesicht. „Es ist nicht nett, zu Hause mit 0:3 zu verlieren“, meinte der Füchse-Trainer und attestierte seinem Team „eines der bisher schlechtesten Spiele“ in dieser Runde.