Mehrere gute Nachrichten für die Steelers

Von Jan Simecek

Endlich scheinen sich die Bietigheim Steelers und der neue Trainer Hugo Boisvert aufeinander eingegroovt zu haben. Mit einem weitgehend überzeugenden 5:3-Heimsieg gegen den EC Bad Nauheim hat sich der amtierende Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 in die durch die Verlegung der Partie in Ravensburg entstandene kurze Pause verabschiedet.

Bietigheim-Steelers. Wirklich erbauend war das nicht, was die beiden Kontrahenten im ersten Drittel aufs Eis legten. Sicherung des eigenen Tors war sowohl für die Bietigheim Steelers als auch für die Rote Teufel Bad Nauheim zunächst oberste Devise. So bekam Steelers-Goalie Sinisa Martinovic gerade einmal sechs Versuche der Gäste zu halten. Mit neun Schüssen waren die Gastgeber allerdings auch nicht viel aktiver. Sie hatten jedoch den krönenden Schluss für sich. Mit einem tollen Pass von der Bande seitlich hinter dem Tor fand Norman Hauner 32 Sekunden vor Ablauf der ersten 20 Minuten Dennis Swinnen im Slot, der Hendrik Hane im Kasten der Gäste keine Abwehrchance ließ.

Es war schon die zweite von mehreren guten Nachrichten für die Steelers an diesem Tag. Die erste war gewesen, dass Frederik Cabana wieder dabei war, nachdem er beim Derby in Heilbronn frühzeitig zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren war. Auch irgendwie gut war die Tatsache, dass man trotz des Ausfalls von Ilya Sharipov dank Kooperationspartner Nürnberg auf einen starken, zweitliga-erfahrenen zweiten Torhüter bauen konnte. Florian Proske, der unter anderem schon für die Heilbronner Falken zwischen den Pfosten stand, streifte sich das grüne-weiße Trikot mit der Nummer 52 über. Die vierte gute Nachricht nach dem späten Tor in Drittel eins war, dass die Steelers inzwischen so gefestigt sind, dass sie auch Rückschläge problemlos wegstecken. So in der 24. Minute, als Martinovic einen Schuss parallel zur Torlinie von James Livingston wohl nicht gesehen hatte, weil ihm durch drei Leute die Sicht verstellt war, und zur Mitte prallen lassen hatte, wo Maximilian Hadraschek abstaubte. Doch nach gewonnenem Bully war der Unfall bereits elf Sekunden später wieder repariert. Matt McKnight nutzte ein Zuspiel von Alexander Preibisch, um sich in gute Position zu bringen und einzunetzen.

Etwas länger dauerte es, als Martinovic in der 27. Minute einfach zu lange von einem zum anderen Pfosten brauchte und sich vom alten Hasen Radek Krestan einen Bauerntrick ins Netz drücken ließ. Doch auch dieser Fauxpas war keine zwei Minuten später wieder korrigiert. Und hier kommt die gute Nachricht Nummer fünf ins Spiel. Die Steelers haben auch wieder Puckglück, das sie in der Anfangsphase der Saison etwas verlassen zu haben schien. Nach einem Querpass von McKnight zielte Marcus Sommerfeld eigentlich am langen Pfosten vorbei, doch er traf die Innenseite des Schoners von Hane. Und von dort rutschte die Scheibe über die Linie.

Wenn es nicht das zweite schnelle Comeback der Gastgeber war, dann brach zumindest der vierte Steelers-Treffer endgültig die Moral der Gäste. Mit einem unglaublichen No-Look-Pass aus der Drehung fand Hauner erneut Swinnen. Und der bedankte sich mit seinem dritten Treffer im grün-weißen Trikot. Swinnen, der mit sehr hohen Erwartungen schwach in die Saison gestartet war, ist damit ein direktes Symbol für den Aufschwung des amtierenden Meisters.

Der spielte das letzte Drittel dann auch weitgehend aus einer sicheren Abwehr runter, ließ sogar noch einmal ein wunderschönes Tor folgen. Youngster Yannick Wenzel, dem man seine erst 20 Jahre oft nicht anmerkt, sah Hauner am langen Pfosten in Position laufen und bediente ihn mustergültig. Der Rest war Formsache. Das 3:5, exakt zwei Minuten vor dem Ende, war dann nicht mehr als ein Betriebsunfall und auch mal Puckglück auf Nauheimer Seite. Schon dass der Pass von der blauen Linie überhaupt bei Daniel Stiefenhofer ankam, war etwas glücklich. Dass der die Scheibe dann aus der Luft akrobatisch aufs Tor gelenkt bekam, war neben Können auch ein wenig Glück. Und dass der Puck dann von der Brust Martinovics genau wieder auf seinen Schläger fiel, war pures Glück.

Apropos Glück. Glücklich war auch Steelers-Trainer Boisvert. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Spiel. Wir haben sehr viele Chancen kreiert“, freute sich der Franko-Kanadier. Ein kleines Haar in der Suppe fand der Übungsleiter aber doch noch: „Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel zugelassen.“ Gegen die Frankfurter Löwen, die am Freitag um 20 Uhr im Ellental gastieren, sollte das nicht mehr unbedingt passieren. Mit schon 50 Treffern hat der Meister des Jahres 2017 hinter den Ravensburg Towerstars, die ein Tor mehr erzielt haben, den zweitbesten Angriff der Liga. Allerdings setzte es zuletzt auch eine 4:7-Heimschlappe für die Hessen eben gegen die Ravensburg Towerstars, die mit der besten Punktausbeute pro Spiel derzeit das Maß der Dinge in der DEL 2 sind.

Am Sonntag um 17 Uhr geht es dann an die polnische Grenze zum Tabellenführer Lausitzer Füchse. Wie man es nicht macht, wissen die Steelers noch von der 2:5-Heimniederlage am Tag der Deutschen Einheit. Diese Partie war vom 25. Spieltag vorgezogen worden.