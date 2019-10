Max French für fünf Spiele gesperrt

Bietigheim-Bissingen/Bad Tölz (js). Max French von den Tölzer Löwen ist nach seinem Foul an Alexander Preibisch von den Bietigheim Steelers im Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 für fünf Partien gesperrt worden. „Der Disziplinarausschuss hält die Sperre in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. French hat Preibisch rücksichtslos mit einem Kniecheck gefährdet und dabei verletzt“, teilte die DEL 2 mit. Wie schwer die Verletzung von Preibisch ist, steht noch nicht fest. Am Montag hatte er einen MRT-Termin.