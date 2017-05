Marcus Sommerfeld bleibt ein Grün-Weißer

Bietigheim-Bissingen (red). Auch in der nächsten Saison wird Marcus Sommerfeld für die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 auf Torejagd gehen. Der 33-Jährige war mit 54 Punkten in der abgelaufenen Spielzeit bester deutscher Scorer der DEL 2

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen